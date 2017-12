Washington - Nemocný republikánský senátor John McCain se pravděpodobně nezúčastní úterního důležitého hlasování o daňové reformě. Až do ledna bude mimo Washington, informovala agentura Reuters. McCain trpící rakovinou mozku se mezitím vrátil domů do Arizony poté, co byl v uplynulých dnech hospitalizován s nespecifikovanou virovou nákazou.

Radikální daňová reforma je jedním z pilířů prezidentského programu Donalda Trumpa, který chce snížením daní podpořit růst ekonomiky Spojených států. Senát o ní má hlasovat v úterý, ale bývalý prezidentský kandidát, jenž se léčí s glioblastom, jenž je považován za nejagresivnější typ mozkových nádorů, u toho nebude. Jeho úřad oznámil, že bude mimo Washington až do ledna.

Republikáni přitom mají v senátu jen těsnou většinu 52 ku 48 senátorů a už minulý týden při hlasování chyběl kromě McCaina rovněž nemocný republikánský senátor Thad Cochran. Ten by se však hlasování o daňové reformě už měl zúčastnit.

Republikáni představili konečný návrh daňové reformy v USA minulý pátek. Zahrnuje i snížení daně z příjmu právnických osob na 21 procent z nynějších 35 procent a snížení daní pro bohaté jednotlivce a střední třídu. Nejvyšší sazba daně z příjmu fyzických osob by podle něj měla klesnout na 37 procent z 39,6 procenta. Návrh představuje největší reformu daní v USA od roku 1986.