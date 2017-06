Mariánské Lázně (Chebsko) - Nemocnice Mariánské Lázně od 1. července pozastaví provoz lékařské pohotovostní služby a chirurgické ambulance s prodlouženou ordinační dobou. Nedohodla se s městem na finanční podpoře. ČTK o tom dnes informoval mluvčí nemocnice Roman Kořán.

"Důvodem je neuzavření smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně a Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. o poskytnutí finanční částky na provoz obou pohotovostí na třetí čtvrtletí roku 2017," uvedl Kořán.

Na provoz pohotovostí v Mariánských Lázních přispívá město dvěma miliony korun, Karlovarský kraj svůj příspěvek nedávno navýšil z jednoho také na dva miliony korun a 1,2 miliony pomáhá i Plzeňský kraj, protože část pacientů na pohotovosti je ze sousedního Tachovska, kde taková služba chybí.

Město Mariánské Lázně by přitom rádo, aby pohotovost ve městě byla 24hodinová a je na to ochotno i přispět. Jenže ani víc než pětimilionový příspěvek na provoz pohotovosti v současné podobě, do 21:00, nestačí. Podle starosty města Petra Třešňáka by 24 hodinová pohotovost přišla až na 10,7 milionu korun.

Mariánské Lázně chtějí, aby lékařská pohotovost byla dosažitelná jak pro místní, tak pro lázeňské hosty. Rychlá dostupnost lékařské péče v místě je i referencí lázeňského města. Pohotovost tam začala fungovat od března loňského roku a do konce roku poskytla službu zhruba 5000 pacientů.

Většinovým vlastníkem a provozovatelem nemocnice je od roku 2015 spolumajitel Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem Jakub Zavoral. Město Mariánské Lázně má v nemocnici podíl 14 procent.