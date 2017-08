Elbasan (Albánie) - Generální sportovní manažer fotbalistů Mladé Boleslavi Dušan Uhrin mladší nepovažuje za větší problém skutečnost, že v odvetě 3. předkola Evropské ligy se Skënderbeu Korcë nemůže nasadit nejlepšího střelce týmu Jana Chramostu. Věří, že má dostatečně kvalitní kádr, aby mezeru zacelil.

"Nemyslím, že by to pro nás byla velká komplikace," uvedl Uhrin na tiskové konferenci před zápasem. "Chybí nám jen jeden hráč a s tím si tým musí poradit. Musíme hrát aktivně dopředu i bez něj. Zase dostanou prostor jiní hráči," dodal.

Jeho svěřenci vedou po prvním utkání 2:1 a zejména v první půli soupeře přehrávali, před odvetou ale Uhrin varuje před podceněním třetího týmu albánské ligy. "Máme trochu lepší postavení, ale nepřeceňujeme to. Musíme tu dát branku. Skënderbeu je zkušené mužstvo, zkušenější než my. Respektujeme soupeře, i u nás hráli velmi dobře, rozhodně nic nepodceňujeme," uvedl Uhrin.

"Doma jsme si vytvořili přijatelný výsledek pro odvetu, ale také víme, že je tady 40 stupňů a že to bude velice těžké utkání," připomněl náročné klimatické podmínky. "Nějakým způsobem se na to dá připravit. Je třeba hlavně dodržovat pitný, ochlazování organismu a podobně. Ale je to pro obě mužstva stejné," odmítl se vymlouvat na počasí.

Teploty jsou tu extrémní, řekl Přikryl k počasí v Albánii

Fotbalisty Mladé Boleslavi podle očekávání přivítalo v Albánii extrémní horko, které překonává i aktuální vedra v České republice. Záložník Tomáš Přikryl se však se spoluhráči snaží teploty kolem 40 stupňů Celsia nevnímat jako nevýhodu a co nejlépe se připravit na odvetu 3. předkola Evropské ligy, ve kterém se Boleslav hodlá poprat se Skënderbeu Korcë o postup.

"Sice jsme s vedrem počítali a měli ho teď i u nás, ale na tohle se těžko připravuje. Stačí se tu jen projít po chodníku a už je člověk zpocený. Teploty jsou extrémní," řekl Přikryl na tiskové konferenci.

"V Česku se to k tomu teď šplhá, ale tady je pořád o pár stupňů víc. Nesmíme si to ale vtloukat do hlavy. Musíme se soustředit na sebe a na svůj výkon," dodal člen širšího kádru reprezentace.

Mladá Boleslav se kromě vedra musí vypořádat i s absencí důležité postavy ofenzivy Jana Chramosty, který kvůli zdravotním potížím do Albánie vůbec neodcestoval.

"Honza se teď potkal s výbornou formou. Určitě nejen jeho góly nám budou chybět. Budeme se ale snažit ho nahradit a postoupit i proto, abychom mohli společně dál bojovat v Evropě," uvedl Přikryl.

Právě pětadvacetiletý ofenzivní záložník by měl být náhradou za Chramostu poté, co v nedělním ligovém utkání s Olomoucí sám absentoval kvůli menšímu zranění z prvního duelu proti Skënderbeu. "Nehrál jsem, protože jsem měl menší šrám. Domluvili jsme se, že bude lepší, abych to pošetřil. Teď už jsem připravený," dodal.

Středočeši si z prvního duelu přivezli do Albánie nadějný výsledek 2:1 a nyní se pokusí postoupit do 4. předkola, kam se ještě nikdy přes 3. předkolo neprobojovali.

"Výhra 2:1 nás trochu zvýhodňuje. Ale viděli jsme, že soupeř má kvalitu. Mají šikovné, ofenzivní, kvalitní hráče. Klasický balkánský styl. Dopředu jsou šikovní, to nám ukázali. Musíme se na to připravit a dát si pozor. My ale přijeli vstřelit branku a postoupit," dodal Přikryl.