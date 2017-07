V areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku pokračoval 14. července mezinárodní hudební festival Masters of Rock. Na snímku jsou zpěvák Rolf Kasparek (vpravo) a baskytarista Ole Hempelmann z německé skupiny Running Wild.

V areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku pokračoval 14. července mezinárodní hudební festival Masters of Rock. Na snímku jsou zpěvák Rolf Kasparek (vpravo) a baskytarista Ole Hempelmann z německé skupiny Running Wild. ČTK/Glück Dalibor

Vizovice (Zlínsko) - Vizovickou likérkou Rudolf Jelínek v noci na sobotu zněly oslavné pirátské písně v podání německé heavymetalové kapely Running Wild. Skupina na festivalu Masters of Rock vystoupila poprvé. Tuzemským metalovým fanouškům se naposledy představila při pražském koncertě v roce 1991. Nadšenému publiku servírovala skladby z loni vydaného alba Rapid Foray i osvědčené starší hity.

Rapid Foray je už 16. studiovým albem Running Wild. Znovu opěvuje především hrdinství a zašlou slávu bukanýrů plavících se na svých škunerech po mořích vstříc novým dobrodružstvím. Kromě eponymní písně zazněly i Warmongers a Stick your Guns. Největší ohlas však měly starší hity, jako Ridding the Storm, Running Blood, Lead or Gold, Soulless a především závěrečná Conquistadores.

Z původní čtyřčlenné sestavy zůstal do dneška v kapele pouze zpěvák a kytarista Rolf Kasparek. Spolu s ním aktuálně vystupují kytarista Peter Jordan, baskytarista Ole Hempelmann a bubeník Michael Wolpers. Po vystoupení na německém festivalu Wacken Open Air v roce 2009 skupina ukončila činnost. Na podzim 2011 se ale znovu dala dohromady. Running Wild patří k hlavním hvězdám letošního festivalu Masters of Rock, který končí v neděli.