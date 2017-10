Berlín - S neobvyklým jménem Lucifer pro své dítě narazili rodiče v německém Kasselu u místních úřadů. Matrikář varoval, že volba jména by mohla dítěti v budoucnosti způsobit potíže, a předal proto soudu. Rodiče se nakonec nechali přesvědčit a od záměru pojmenovat syna po vládci pekel upustili.

Až při neveřejném projednávání případu rodiče přistoupili na změnu vybraného jména. Chlapec se tak bude jmenovat Lucian, informovala agentura DPA.

Pokud by rodiče na jménu Lucifer trvali, musel by soud rozhodnout, zda je to přípustné. Až k soudnímu verdiktu ale spor nakonec nedospěl.

Doslovný překlad jména Lucifer je Světlonoš, připustil soudce Matthias Grund. Od středověku je ale vnímáno jako synonymum pro ďábla, zdůraznil.

V Německu nejsou žádná konkrétní jména všeobecně zakázána, vysvětlila Frauke Rüdebuschová ze Společnosti pro německý jazyk (GfdS). "Existují směrnice, ale nikoli zákony," zdůraznila. Německé úřady tak nemusí povolit například takové křestní jméno, které by mohlo ohrozit blaho dítěte.