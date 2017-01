Berlín - Trump se vyjádřil jasně, s nejasnými důsledky, takto v titulku shrnul převládající názor německých médií k pátečnímu inauguračnímu projevu nového amerického prezidenta list Die Welt. Německé deníky se soustřeďují na pravomoci, které nyní Donald Trump soustředil do svých rukou, a poukazují především na prezidentovu výhradní moc nad "jaderným kufříkem".

Nový americký prezident promluvil nikoliv jako konzervativec, nýbrž jako uzurpátor, konstatuje Die Welt. A jeho inaugurační projev bude mít důsledky.

List připomíná, že Trump byl prvním prezidentským kandidátem, který otevřeně mluvil o možném žádoucím nasazení takových zbraní. Žádný jiný z jeho předchůdců od roku 1945 nekoketoval s mocí, kterou by mu přineslo složení prezidentské přísahy. A nyní je Trump 45. americkým prezidentem, konstatuje Die Welt a poukazuje na jediný zahraničněpolitický cíl, který Trump označil.

"Sjednotíme civilizovaný svět proti radikálnímu islámskému terorismu a vyhladíme ho," prohlásil. To byla jasná věta s nejasnými důsledky, napsal Die Welt. Její úspěch je konkrétně změřitelný, kontrolu ale získá Trump jen tehdy, bude-li vojensky mnohem silněji aktivní, než (Barack) Obama.

Pro první rok nové (Trumpovy) éry bude podle listu určující konflikt mezi Oválnou pracovnou a Senátem, nikoliv elegance předání moci nebo hněv protidemonstrantů. V Senátu totiž drží rozhodující hlasy pro dosažení republikánské většiny Trumpovi rozhořčení vnitrostraničtí odpůrci.

Erfurtský list Thüringer Allgemeine označil Trumpův inaugurační projev za lehce zředěnou verzi prezidentových předvolebních projevů plných pompézních slibů. Jak je chce splnit, Trump ani v pátek neřekl. "Jeho bojovým heslem je 'Amerika především'," to je ale podle erfurtského listu jen náhražka za 'Trump především'.

"USA bude od tohoto okamžiku řídit patologický narcis. A to činí to, co přijde, tak nevypočitatelným," vysvětluje Thüringer Allgemeine.

Podle deníku Frankfurter Allgemeine "Trump pronesl demagogický, prolhaný projev. Miliardář, který těžil a dál těží z rabiátského rozdělování příjmů zdola nahoru, který odmítal platit daně, se prezentuje jako Robin Hood a prohlašuje, že 'dnes převezmeme moc od Washingtonu D.C. a vrátíme ji vám, americkému lidu'."

To "my" je podle listu FA Donald Trump, nikdo jiný. A americký lid je jeho lid - světlovlasá, bohatá Amerika, která ho obklopuje. Moc se ale "lidu" dát nedá. A každý, kdo to tvrdí, je demagog, uzavřel Frankfurter Allgemeine.