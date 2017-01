Berlín - Německý státní rozpočet skončil loni v přebytku 6,2 miliardy eur (168 miliard korun), uvedlo dnes ministerstvo financí. Je to už potřetí v řadě, co německý rozpočet nebyl v deficitu. Přebytek rozpočtu chce ministr financí Wolfgang Schäuble (CDU) využít na splácení státního dluhu, čímž ale na německé politické scéně nebudí jen souhlasné reakce.

Vládní sociální demokraté požadují, aby se přebytek využil na investice, bavorská Křesťanskosociální unie (CSU) chce zase snižovat daně. Na oba návrhy ale Schäuble říká ne a hodlá přebytkové prostředky použít na snížení německého dluhu, který nyní činí asi 1,27 bilionu eur (34,3 bilionu korun). O možném snižování daní je ochoten uvažovat až po parlamentních volbách na podzim tohoto roku.

Sociální demokraté mají za to, že Schäubleho "fetiš" ve splácení dluhu Německu neprospěje. Země podle nich nutně potřebuje investice do své budoucnosti, mimo jiné do oprav dopravní infrastruktury nebo rozšíření rychlého internetu.

O tom, kde nakonec peníze z přebytku skončí, rozhodne parlament. Podle aktuálního nastavení by měly jít automaticky do rezervy, která je připravena na financování integrace uprchlíků. Zatím v ní je kolem 13 miliard eur (351 miliard korun). Použít tyto prostředky ještě nebylo nutné.

Přebytek loňského rozpočtu je zhruba o polovinu nižší než přebytek za rok 2015. Německo plánuje, že i v nadcházejících letech bude hospodařit bez deficitů státního rozpočtu.