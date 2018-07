Berlín - Již uvalená a zvažovaná americká dovozní cla se obrátí proti samotným Spojeným státům, varují před schůzkou šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera a amerického prezidenta Donalda Trumpa německé průmyslové svazy. Hlava Svazu německého průmyslu (BDI) Dieter Kempf řekl listu Welt am Sonntag, že cla by měla být zrušena. Připojil, že německý průmysl dává v USA práci více než 118.000 lidí a 60 procent toho, co tam vyrobí, se vyváží do jiných zemí.

Juncker bude s Trumpem projednávat obchodní otázky na středeční schůzce. Washington uvalil 1. června cla na dovoz hliníku a oceli z Evropské unie a hlava USA pohrozila, že je rozšíří na automobily a automobilové součástky.

"Evropa by se neměla nechat vydírat a před USA by měla vystupovat sebevědomě," uvedl Kempf. Že EU a USA spolu hovoří, přivítal i šéf Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Eric Schweitzer. Německo po celá desetiletí těžilo z volného trhu a globálního obchodu, připomněl v nedělníku. K současnosti nicméně dodal: "Německé firmy pociťují každým dnem, že transatlantické rozepře narůstají," citovala jej agentura Reuters.