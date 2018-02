Pchjongčchang - Německý pilot Francesco Friedrich vyhrál olympijskou soutěž čtyřbobů a po triumfu ve dvoučlenných týmech získal druhé zlato. O stříbro se v Pchjonhčchangu podělily druhá posádka Němců Nica Walthera a domácí Korea s pilotem Won Jun-čongem.

Sedmadvacetiletý Friedrich potvrdil roli největšího favorita a ovládl olympijské hry stejně jako loňské mistrovství světa v Königsee. Zatímco v dvojbobech se musel v pondělí o zlato dělit s Kanaďanem Justinem Krippsem, královskou disciplínu vyhrál s obřím náskokem 53 setin sekundy.

"Byl to týden plný stresu, takže jsem rád, že už to máme za sebou, a jsem šťastný, že jsme to dokázali," řekl Friedrich, jenž výrazně přispěl k nápravě selhání ze Soči, kde němečtí bobisté poprvé po 50 letech nezískali žádnou medaili. "Propadák ze Soči nám všem dodal motivaci. Dřeli jsme jako šílení, udělali jsme vše pro úspěch a vyplatilo se to na 100 procent," dodal sedminásobný mistr světa.

Němci díky Friedrichovi a Miriamě Jamankaové podruhé v historii zvítězili ve všech třech bobových soutěžích. Naposledy se jim to podařilo v roce 2006 v Turíně, kde triumfovali Sandra Kiriasisová a André Lange. Právě Lange byl před 12 lety zároveň posledním pilotem, jenž vyhrál na jedněch hrách oba závody. Na zlatý bobový double dosáhl sice v roce 2014 v Soči domácí Alexandr Zubkov, ale kvůli dopingové aféře v ruském sportu byl loni v listopadu diskvalifikován.

"Vítej v klubu. Díky tomuhle se Franz zařadil mezi velikány," uvedl v první reakci Lange. Friedrich je sedmým pilotem se zlatým double v olympijské historii, z toho pátým Němcem.

Pro obě české posádky skončila soutěž už po třetí jízdě. Olympijský debutant v roli pilota Dominik Dvořák v ní klesl na 21. pozici a na poslední postupovou příčku do finálové jízdy pro dvacet nejrychlejších ztratil jednu desetinu sekundy. Jan Vrba byl na své třetí olympiádě čtyřiadvacátý.

Friedrich si vybudoval komfortní náskok díky nejrychlejším časům v prvních třech jízdách a ve finále mu stačilo k potvrzení triumfu třetí místo. V dramatickém souboji o stříbro zlikvidoval Walther v poslední jízdě ztrátu sedmi setin na průběžně druhé Korejce, kteří využili domácí dráhy k zisku první bobové medaile v historii.

Walther věnoval stříbro nejzkušenějšímu členovi své posádky Kevinu Kuskemu, jenž je nyní se čtyřmi zlatými a dvěma stříbrnými medailemi nejúspěšnějším bobistou historie. "Po zklamání v Soči se rozhodl, že dá ještě čtyři roky. Chtěli jsme tu medaili získat pro něj. Jsem na něj pyšný a mám z toho velkou radost," řekl Walther na adresu devětatřicetiletého bývalého atleta.

Německo díky Friedrichovi získalo v Pchjongčchangu už 14. zlato a vyrovnalo historický rekord Kanady z domácích her ve Vancouveru 2010. Zároveň se německá výprava dostala do čela medailového hodnocení na těchto ZOH před Norsko, které má o jedno zlato méně. Obě země mají dnes ještě šanci na jednu zlatou medaili - Norové v závodě běžkyň na lyžích na 30 km a Němci ve finále hokejového turnaje proti Rusku.

Muži - čtyřboby:

1. Německo (Friedrich, Bauer, Grothkopp, Margis) 3:15,85 (48,54+49,01+48,76+49,54), 2. Německo (Walther, Kuske, Rodiger, Franke) -0,53 (48,74+49,16+48,90+49,58) a Korea (Won Jun-čong, Čun Čung-lin, So Jong-u, Kim Tong-hjon) -0,53 (48,65+49,19;48,89+49,65), 4. Švýcarsko (Peter) -0,74, 5. Lotyšsko (Melbardis) -0,80, 6. Kanada (Kripps) -0,84, 7. Rakousko (Maier) -1,05, 8. Německo (Lochner) -1,26, 9. USA (Bascue) -1,43, 10. Lotyšsko (Kibermanis) -1,56, ...21. ČR (Dvořák, Kopřiva, Šindelář, Nosek) 2:29,09 (49,07+49,97+50,05), 24. ČR (Vrba, Stokláska, Suchý, Egydy) 2:29,59 (49,73+49,81+50,05) - nepostoupili do závěrečné jízdy.