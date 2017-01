Berlín - Německo rozšíří možnost použití elektronických náramků pro sledování extremistů, kteří mohou představovat nebezpečí. Zjednoduší také podmínky jejich vzetí do vazby. Na těchto i dalších opatřeních se dnes dohodli němečtí ministři vnitra a spravedlnosti Thomas de Maiziére a Heiko Maas, kteří tak chtějí zabránit opakování předvánočního útoku z Berlína.

Při útoku kamionem na vánoční trh v německé metropoli Tunisan Anis Amri minulý měsíc zabil 12 lidí a další desítky zranil. Masakr vyvolal ve spolkové republice velkou diskuzi i proto, že Amriho několik měsíců sledovaly německé tajné služby a Německo se ho také neúspěšně pokoušelo vrátit do jeho vlasti. Navrhovaná opatření mají do budoucna německým orgánům v podobných případech usnadnit postup.

"Musíme udělat vše proto, aby se případ Amri neopakoval," podotkl po jednání Maas. "Právní stát schopný obrany je nejlepší odpovědí na nenávist teroristů," míní. De Maiziére zase vyjádřil přesvědčení, že navrhovaná opatření přispějí k bezpečnosti občanů, aniž by nepřiměřeným způsobem zasahovala do jejich svobod.

Oba ministři se dohodli například na tom, že pro uchazeče o azyl, kteří lžou o své identitě, bude zpřísněna povinnost pobytu na určitém místě. Do budoucna by také mělo být jednodušší vzít do vazby osoby, které chce Německo deportovat do zemí původu. Týká se to takových lidí, kteří představují bezpečnostní či teroristickou hrozbu.

Cizince, kteří mají vycestovat a mohou chystat útok, má být nově možné sledovat pomocí elektronických náramků. Tímto způsobem má být možné sledovat i osoby, které za nebezpečné označí spolkové úřady. De Maiziére ale upozornil, že se to bude týkat jen malého počtu z celkem zhruba 550 osob, od nichž podle německých úřadů může vycházet nebezpečí útoku. Důvodem je to, že jednotlivé osoby za nebezpečné většinou označují zemské úřady, a nikoli ty spolkové. Ministr vnitra proto jednotlivé země vyzval, aby přijaly podobnou legislativu.

De Maiziére i Maas jsou také pro zvýšení úsilí předcházet extremismu a pro intenzivní vyjednávání se zeměmi původu, aby zpátky přijímaly své občany, kteří v Německu nemohou zůstat. Zapojit by se do něj měly i další resorty, včetně těch, které zodpovídají za rozvojovou spolupráci. Ministři požadují i další zlepšení spolupráce mezi evropskými zeměmi.