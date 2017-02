Berlín - V Německu má trvalý pobyt zhruba 570 islamistů, které policie považuje za bezpečnostní hrozbu. Údaj dnes zveřejnil Spolkový kriminální úřad (BKA) v souvislosti se středečním návrhem spolkové vlády, aby extremisty, kteří mohou chystat teroristický čin, bylo možné sledovat pomocí elektronických náramků.

Ze zhruba 570 islamistů s trvalým pobytem v Německu, kteří by podle kriminalistů mohli připravovat atentát, jich zhruba polovina v současnosti v zemi skutečně pobývá. Asi devadesát z nich je přitom ve vazbě. V polovině ledna BKA hovořil o 548 islamistech představujících bezpečnostní hrozbu.

Zhruba 900 lidí odešlo od roku 2012 z Německa do Sýrie a Iráku. Asi 70 z nich se podle poznatků BKA aktivně zapojilo do bojů v řadách organizací Islámský stát (IS), Fronta dobytí Sýrie (dříve An-Nusra) a dalších. Kolem 145 osob z Německa v bojích na Blízkém východě zahynulo, 280 se jich vrátilo zpět do země.

"Se stále méně častými vojenskými úspěchy IS musíme počítat s přibývajícím počtem džihádistů vracejících se do Německa," uvedl ředitel BKA Holger Münch.

V souvislosti s islamistickým terorismem německé úřady v současnosti vyšetřují 760 případů s více než tisícovkou podezřelých žen a mužů.

Německá vláda ve středu schválila návrh zákona, který by BKA umožnil sledovat pomocí elektronických náramků extremisty, kteří mohou chystat útok. Už od roku 2011 je prostřednictvím takovým náramkům možné sledovat pachatele sexuálních a násilných trestných činů, kteří byli odsouzeni alespoň ke třem letům vězení.

Ministr vnitra Thomas de Maiziére upozornil, že náramky nakonec dostane jen menší část z celkového počtu více než pěti stovek sledovaných osob. Upozornil také na komplikace, které v tomto ohledu způsobuje rozdílná legislativa v jednotlivých spolkových zemích.

Podle dnešního prohlášení předsedy konference zemských ministrů vnitra Markuse Ulbiga ze Saska, spolkové země požadavek de Maiziérea na sjednocení pravidel podporují a budou na něm pracovat.