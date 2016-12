Do davu na vánočním trhu v centrální berlínské čtvrti Charlottenburg vjel nákladní vůz. Na místě je několik mrtvých a desítky zraněných, uvedla německá média s odvoláním na policii.

Do davu na vánočním trhu v centrální berlínské čtvrti Charlottenburg vjel nákladní vůz. Na místě je několik mrtvých a desítky zraněných, uvedla německá média s odvoláním na policii. ČTK/AP/Michael Sohn

Berlín - Německé úřady podle ministra vnitra Thomase de Maiziéra nemají žádné pochybnosti, že pondělní masakr v Berlíně byl útokem. Zběsilá jízda kamionu, který vjel do vánočního trhu v centru německé metropole, si vyžádala 12 životů a 18 těžce zraněných, uvedl ministr. Německé úřady zareagovaly zpřísněním bezpečnostních opatření.

"Už nemáme žádné pochyby, že hrozivé události včerejšího (pondělního) večera byly útokem," řekl de Maiziére novinářům na tiskové konferenci v Berlíně po jednání bezpečnostní rady. "Nákladní vůz byl záměrně nasměrován do lidí, kteří chtěli na vánočním trhu strávit klidný a příjemný večer," poznamenal. "Byl to brutální atentát," prohlásil.

Podobně jako předtím kancléřka Angela Merkelová, která vychází z toho, že šlo o teroristický útok, vyzval ministr vnitra spoluobčany, aby neměnili svůj životní styl. "Nenechme si náš život určovat strachem," nechal se slyšet. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že je správné, aby dnes berlínské vánoční trhy zůstaly zavřené. V ostatních městech by podle něj měly pokračovat.

De Maiziére také uvedl, že podezřelý, který byl zatčen hned v pondělí, je zřejmě z Pákistánu, jak o tom již dříve informovala média. Muž, který obvinění své osoby popírá, podle ministra přišel do Německa v poslední den loňského roku a do Berlína letos v únoru. Do teroristických databází nebyl dříve zanesen.

Německý ministr vnitra dále potvrdil, že Polák, jehož tělo našla policie v kabině kamionu, který posloužil jako útočný prostředek, byl podle všeho zastřelen. Vyšetřovatelé ho proto považují za jednu z obětí, nikoli za útočníka.