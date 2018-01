Berlín - Velký krok k nové vládě a obnovení dosavadní velké koalice udělalo Německo. Vyjednavačům konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie (SPD) se totiž po celonočních diskuzích podařilo do konce dotáhnout takzvané sondovací rozhovory, které předcházejí vlastnímu koaličnímu vyjednávání. I když má před sebou staronová vláda ještě několik překážek a nevznikne nejspíš dřív než v březnu, reagují na zprávy z Německa pozitivně evropští politici i euro.

Sondovací rozhovory, které začaly v neděli, měly sice skončit už ve čtvrtek večer, kvůli programovým sporům se ale nakonec protáhly až do dnešního rána. Jasno bylo až kolem 8:30. O něco později pak trojice viditelně unavených předsedů - Merkelová (CDU), Horst Seehofer (CSU) a Martin Schulz (SPD) - dohodu potvrdila a oznámila, že svým stranám doporučí zahájení koaličních rozhovorů.

Merkelová vyjádřila přesvědčení, že jednomyslně schválený 28stránkový dokument, který se soustředí mimo jiné na evropskou, migrační, vzdělávací a rodinnou politiku, vytváří předpoklady pro to, aby se v Německu i za deset či 15 let dobře žilo. "Jsem přesvědčen, že jsme dosáhli výborných výsledků," konstatoval zase Schulz, který si stejně jako ostatní pochvaloval atmosféru vyjednávání.

Dohodu téměř čtyř desítek vyjednavačů musí nyní schválit vedení CDU a CSU a hlavně stranický sjezd sociálních demokratů, který se uskuteční 21. ledna. Řada členů SPD, která v zářijových parlamentních volbách dosáhla nejhoršího výsledku od druhé světové války, ale nadále na pokračování velké koalice hledí velmi skepticky. Šéf strany Schulz bude proto v příštím týdnu objíždět regiony, aby spolustraníky přesvědčil.

Pokud sjezd rozhodne podle Schulzových představ, mohlo by 22. ledna začít vyjednávání o konkrétní podobě koaliční smlouvy. Tu by pak v případě CDU a CSU schvalovaly stranické sjezdy a v případě sociálních demokratů vnitrostranické referendum. Politici i proto nejčastěji hovoří o tom, že budou rádi, když už čtvrtá vláda pod vedením Merkelové, vznikne do Velikonoc. Utváření kabinetu ještě ve spolkové republice nikdy po volbách netrvalo tak dlouho jako nyní.

I proto dnes německý pokrok uvítal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, podle něhož je část schváleného dokumentu věnovaná evropské problematice pozitivní, konstruktivní a do budoucnosti hledící. Dnešní vývoj uvítal i premiér nyní předsednického Bulharska Bojko Borisov. Pozitivně reagovalo také euro, které posílilo a vůči dolaru stouplo na tříleté maximum nad 1,21 USD.