Berlín - Německo v případě teroristického útoku na vánoční trh v Berlíně selhalo, je přesvědčen Petr Čižmár, jehož žena při útoku zemřela. Naďa Čižmárová se přesně před rokem stala jednou z 12 obětí radikálního islamisty. Její manžel nyní chce, aby vedení policie, které se podle něj dopustilo řady vážných chyb, konečně přijalo zodpovědnost a odstoupilo.

"To je prostě vážný problém, který tady existuje, to je realita, to že celý stát selhal takovým způsobem, že došlo k velké sérii velice vážných chyb ze strany policie, tajných služeb, a tak dále," řekl českým médiím v německé metropoli Čižmár. Už ho prý unavuje číst o stále nových pochybeních v případu.

Německé úřady tuniského islamistu Anise Amriho, který používal řadu falešných identit, několik měsíců sledovaly a věděly, že porušuje zákony a prodává drogy, ale přesto nebyl zatčen. Ukázaly se také jasné nedostatky v komunikaci mezi tajnými službami jednotlivých spolkových zemí.

Přesně z tohoto důvodu začátkem prosince pozůstalí po obětech v otevřeném dopise tvrdě kritizovali kancléřku Angelu Merkelovou. "Paní kancléřko, útok na náměstí Breitscheidplatz je i tragickým důsledkem politické nečinnosti vaší vlády. V době, kdy se výrazně zvýšilo ohrožení islámskými radikály, jste propásla možnost včas zvýšit prostředky a reformovat spletité struktury úřadů pro boj s tímto nebezpečím," napsali jí.

Čižmár se na chyby úřadů v pondělí zeptal šéfky německé vlády i osobně během setkání s ostatními pozůstalými. Merkelová mu přislíbila, že se postará o to, aby se všechno vyjasnilo. "Vidím to jako krok správným směrem a rozhodně je potřeba celou záležitost vyšetřit a zjistit, co se doopravdy stalo, kde byla chyba," podotkl devětatřicetiletý inženýr.

Německé kancléřky se ptal i na převzetí zodpovědnosti, na což mu odvětila, že vyšetřování v případu ještě neskončilo. I tak je podle Čižmára, který se zdráhá uvěřit, že by německá policie byla skutečně tak nekompetentní, načase, aby někdo osobní zodpovědnost převzal. "Nejvyšší činitelé, kteří v policii působí, tak samozřejmě si myslím, že by odstoupit měli, protože nad celým tím aparátem stojí, a tím pádem by měli za to nést zodpovědnost," míní. Případná rezignace Merkelové by podle něj asi nepomohla.

Rok po útoku, který ho připravil o čtyřiatřicetiletou manželku Naďu, se Čižmár teprve smiřuje s tím, co se stalo. "Samozřejmě, to zdaleka ještě není uzavřeno. Ani já sám v sobě to nemohu uzavřít," uvedl. Opakovaně o tom mluví i se svým šestiletým synem, kterého teď vychovává sám. "Já s ním mluvím co nejotevřeněji umím. Samozřejmě, že on to chápe do jisté míry, těžko bych mohl říct, že na sto procent, ale částečně určitě. A jistě během jeho života ještě přijdou otázky, které se budu snažit co nejzodpovědněji zodpovědět tak, abych mu vysvětlil, co se stalo, pokud tomu budu sám rozumět," řekl Čižmár.

Dnes se spolu se synem a vrcholnými představiteli spolkové republiky zúčastní odhalení památníku pro oběti loňského útoku. "Já si myslím, že je důležité, aby tam ten památník byl. Aby se nezapomnělo na to, že se tady něco stalo," dodává.