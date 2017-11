Berlín - Německé úřady dnes propustily šestici Syřanů, které v úterý zatkla policie pro podezření z plánování teroristického útoku. Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem dnes uvedlo, že podezření nebylo dostatečně podložené.

Úřad prokurátora v úterý informoval, že policie zadržela šest Syřanů, kteří zamýšleli provést zbraněmi nebo výbušninami útok jménem radikální organizace Islámský stát (IS).

Vyhodnocení dat z mobilních telefonů mužů ale "do této chvíle" nepotvrdily vážné podezření, řekl agentuře DPA mluvčí prokuratury. Nenašly se ani indicie nasvědčující členství mužů v IS, i když určité spojitosti s IS se našly. Materiál zajištěný při raziích má být dále vyhodnocován.

Bezpečnostní orgány podezřelé osoby ve věku 20 až 28 let zadržely při rozsáhlých raziích v Kasselu, Hannoveru, Essenu a Lipsku. Mluvčí prokuratury uvedl, že zásah byl proveden v "raném stadiu". List Bild dokonce tvrdil, že možným cílem atentátu šestice mohl být vánoční trh v Essenu, zatímco vyšetřovatelé se k možným cílům útoku oficiálně nevyjádřily. Prokuratura dnes uvedla, že se při domovních prohlídkách nenašly zbraně, ani výbušniny.

Syřané do Německa přicestovali v prosinci 2014 a následující rok. Všech šest žádalo o udělení azylu. Prokuratura v úterý uvedla, že všech šest "je podezřelých z členství v zahraniční teroristické organizaci, která sama sebe nazývá Islámský stát".