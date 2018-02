Berlín - Slučování rodin běženců, kteří nedostali status uprchlíka, ale jen doplňkovou ochranu, nebude v Německu až do konce července možné. Rozhodl o tom dnes Spolkový sněm. Od začátku srpna pak chtějí konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie (SPD), které nyní jednají o nové vládě, slučování rodin znovu povolit. Maximálně má ale do Německa přicházet 1000 rodinných příslušníků běženců s doplňkovou ochranou měsíčně.

Slučování rodin běženců, kteří dostali jen doplňkovou ochranu, velká koalice CDU/CSU a SPD v březnu 2016 na dva roky přerušila kvůli vysokému počtu migrantů, kteří v té době do Německa přicházeli. Tehdejší zákonné opatření mělo v polovině března vypršet, a proto se obě uskupení snažila co nejrychleji najít nové řešení.

Jeho první části je prodloužení dosavadního stavu do konce července. Druhou pak dohoda o maximálně 1000 rodinných příslušníků běženců s doplňkovou ochranou měsíčně, kterou musí ještě CDU/CSU a SPD doladit, a parlament se jí tak bude zabývat později.

Sociální demokraté navíc v koaličních rozhovorech prosadili také opatření, které má usnadnit slučování rodin ve složité humanitární situaci. To už je v platnosti nyní, výsledek předcházejících sondovacích rozhovorů o vládě s ním ale nepočítal. Kritici nicméně podotýkají, že opatření nemá výrazné dopady. Loni touto cestou do spolkové republiky přišlo méně než 100 migrantů.

O tom, že jde o politicky velmi citlivé téma, svědčí, jak doba, po níž se rodil kompromis CDU/CSU a SPD, tak dnešní místy vyhrocená debata ve Spolkovém sněmu. Zástupci vznikající velké koalice svou dohodu hájili jako dobrý kompromis, který ulehčí rodinám běženců a zároveň umožní kontrolovat migraci. Kritici ze stran Zelených a Levice ale dohodu považují za nedostatečnou a chtějí, aby Německo nebrzdilo slučování rodin, které podle nich podporuje integraci. Naopak svobodní demokraté (FDP) požadovali prodloužení současného stavu o dva roky a Alternativa pro Německo (AfD) chtěla slučování rodin běženců s doplňkovou ochranou zablokovat zcela.

U lidí, kteří mají status uprchlíka, bylo slučování rodin možné i v uplynulých dvou letech. Loni do konce listopadu touto cestou do spolkové republiky přišlo zhruba 85.000 rodinných příslušníků uprchlíků. Odhaduje se, že za lidmi s doplňkovou ochranou by do Německa mohlo celkem dorazit několik desítek tisíc nejbližších příbuzných. V případě dospělých běženců jde o jejich manžele, či manželky a nezletilé děti. V případě mladistvých běženců o jejich rodiče.