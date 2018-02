Berlín - Poradna pro problematiku radikalizace při Německém úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) se připravuje na návrat většího počtu bojovníků takzvaného Islámského státu (IS) a také jejich žen a dětí. Z Německa do konfliktních oblastí Sýrie a Iráku v posledních letech zamířilo odhadem kolem 950 islamistů, informovala dnes agentura DPA.

Experti na islamismus pracující pro BAMF očekávají rostoucí počet návratů bojovníku IS po rozsáhlých územních ztrátách islamistické organizace. Odborníci radí rodinám, jejichž mladí členové se chtějí připojit k radikálním islamistům nebo tak už učinili.

Nyní se odborníci na radikalizaci chystají na to, že nejen oni budou mít více práce. "Tímto tématem se budou v roce 2018 ve větší míře zabývat bezpečnostní úřady, ale také poradenská síť," řekl DPA šéf německých poradců pro záležitosti radikalizace Florian Endres. "Nyní se pokoušíme kvůli tomu dále rozšiřovat stávající struktury," potvrdil Endres. Zdůraznil také, že různé úřady musí v této oblasti úzce spolupracovat.

Podle experta je nutné zapojit a podpořit mimo jiné úřady péče o mládež. Německá vláda naposledy odhadovala, že by se do Německa mohla vrátit více než stovka dětí přívrženců IS, kteří vycestovali do Sýrie či Iráku.

Tématem návratu se poradci pro "deradikalizaci" podle Endrese zabývají už delší dobu. "První zkušenosti s jednotlivými návraty máme z let 2014 a 2015," podotkl expert.

Poradci při BAMF pomáhají rodinám, jejichž mladí příslušníci se dostávají do styku se salafisty, kteří vyznávají zvláště konzervativní verzi islámu. Salafismus je považován za živnou půdu terorismu, podotýká DPA. Nejčastěji na příslušnou horkou linku volají matky, následují učitelé a spolupracovníci úřadu.

V posledních letech se do Sýrie a Iráku vydalo z Německa přibližně 950 islamistů s cílem připojit se k teroristické skupině. Nejméně 145 z nich zahynulo, zhruba třetina už se do Německa vrátila. Jen malá část z nich se ale účastní "deradikalizačních programů", upozornil Endres. Připustil také, že poradci pravděpodobně nedokážou "deradikalizovat" každého navrátilce.