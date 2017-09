Berlín - Německé úřady zatím nemají poznatky o tom, že by se Rusko pokusilo zasáhnout do zdejšího předvolebního boje. Ve videorozhovoru s deníkem Bild to dnes řekl německý ministr vnitra Thomas de Maiziére (CDU). Takový pokus ale nadále nevylučuje.

O možné snaze Moskvy ovlivnit parlamentní volby, které se uskuteční v neděli, se v Německu mluví už několik měsíců. Politici přitom často poukazují na zkušenosti s hackerskými útoky před volbami ve Spojených státech a Francii, které podle nich vycházely z Ruska. Moskva to popírá.

Šéf německé civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen na jaře hovořil o tom, že je možné, že se Rusko volby svými zásahy pokusí ovlivnit. "Víme, že to umí, ale nevíme, jestli to budou chtít," podotkl tehdy. De Maiziére se zase nechal slyšet, že se Německo na případný útok připravuje.

Nyní listu Bild řekl, že spolková republika zatím v předvolebním období zůstala velkých hackerských útoků ze strany Moskvy ušetřena. "Nevidíme, že by se Putin vmísil do předvolebního boje," uvedl ministr. "Možná od toho upustili, možná to ještě přijde," podotkl také čtyři dny před volbami.

Německo se terčem ruských hackerských útoků podle zdejších expertů stalo už v minulosti. Mířily například na Spolkový sněm nebo Křesťanskodemokratickou unii (CDU) kancléřky Angely Merkelové.