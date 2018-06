Berlín - Německo od roku 2010 vydělalo na pomoci Řecku nejméně 2,9 miliardy eur (75 miliard Kč), především díky vyplaceným úrokům z řeckých státních dluhopisů v rámci programu Evropské centrální banky (ECB) Securities Market Programme (SMP). Vyplývá to z údajů, které poskytla německá vláda na dotaz strany Zelených. Strana žádá, aby se část dluhu Aténám odpustila.

Zisky inkasovala německá centrální banka a převáděla je do státního rozpočtu. Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název centrální banky, také dluhopisy sama nakupovala. Do roku 2017 získala sama banka na úrocích za nákupy v rámci programu SMP zhruba 3,4 miliardy eur. Jen v letech 2013 a 2014 odešlo do záchranného fondu eurozóny ESM a do Řecka 900 milionů eur (23,3 miliardy Kč), zbylý zisk tak činil 2,5 miliardy eur.

Rozpočtový odborník strany Zelených Sven-Christian Kindler proto požaduje, aby se Řecku významná část dluhu odpustila. "Navzdory všem těm pravicovým mýtům Německo z krize v Řecku masivně těžilo," řekl Kindler agentuře DPA. "Je nepřijatelné, aby spolková vláda z řeckých úroků sanovala německý rozpočet," dodal. Řecko podle něj tvrdě šetřilo a splnilo své závazky. "Teď je na řadě také euroskupina," řekl.

Ministři financí zemí eurozóny by dnes měli v Lucembursku potvrdit, že v srpnu bude ukončen záchranný program pro Řecko. Kromě jiného půjde na jednání takzvané euroskupiny například o předání poslední tranše finanční pomoci, kdy z programu za 86 miliard eur zbývá vyplatit asi 12 miliard eur (přes 310 miliard Kč).