Berlín - Policie v Německu i dalších evropských zemích dál pátrá po Tunisanovi Anisovi Amrim, kterého německé nejvyšší státní zastupitelství označilo za pachatele pondělního atentátu na vánoční trh v centru Berlína. V kamionu, který byl pro útok zneužit, se nalezly Amriho otisky prstů. Německá policie dnes uskutečnila několik razií, Tunisan zatím stále uniká. Napadené trhy na náměstí Breitscheidplatz se za zvýšených bezpečnostních opatření znovu otevřely návštěvníkům. Němečtí konzervativní politici požadují zpřísnění bezpečnosti v celé zemi.

"V kabině kamionu se našly (Amriho) otisky prstů a jsou i další důkazy," uvedl ministr vnitra Thomas de Maiziére, podle něhož je tak čtyřiadvacetiletý Tunisan s vysokou pravděpodobností pachatelem útoku. O Amriho vině je přesvědčeno i nejvyšší státní zastupitelství, které dnes na Tunisana vydalo zatykač.

Razii německá policie dnes provedla mimo jiné v Dortmundu na západě země. V souvislosti s útokem policie zasahovala v ubytovně v Emmerichu v Severním Porýní-Vestfálsku, kde dříve bydlel Amri, a v několika berlínských čtvrtích včetně tamní mešity. Prohledán byl také autobus v Heilbronnu. Tunisan při zátazích ale dopaden nebyl.

Podle stanice RBB vyšetřování útoku komplikují chyby příslušných úřadů. Ve středu se kvůli nim údajně neuskutečnily razie v Berlíně a Severním Porýní-Vestfálsku, které byly odloženy na dnešek. Důkazů proti Amrimu ale mezitím přibývá. Podle německých médií našla policie na místě činu jeho mobilní telefon a peněženku. Úřady ale tuto informaci zatím nepotvrdily.

Podle listu The New York Times Amri na internetu zjišťoval, jak připravit výbušniny. Tunisan také údajně nejméně jednou komunikoval s příslušníky organizace Islámský stát (IS). Německá média zase uvedla, že v Berlíně dříve prodával drogy. Kriminální minulost má za sebou už v Itálii, odkud do Německa přišel. Za žhářství v Itálii strávil ve vězení 3,5 roku.

Italské ministerstvo vnitra uvedlo, že Amriho evidovalo jako problémového člověka, o sklonech k islamismu ale záznamy nejsou. V Itálii prošel celkem šesti věznicemi, stěhován byl kvůli špatnému chování a šikanování.

Útok na vánoční trh v Berlíně si vyžádal celkem 12 obětí. Vedle zatím identifikovaných šesti Němců je mezi nimi také původní řidič kamionu z Polska a turistky z Izraele a z Itálie. Zabitý polský řidič Lukasz Urban je označován za hrdinu, neboť zřejmě zabránil většímu krveprolití. Na internetu vznikla petice, která pro Urbana žádá nejvyšší německé státní vyznamenání, lidé také zakládají sbírky, aby pomohli jeho rodině.

"Teoreticky jsme všichni už dlouho věděli, že jsme také cílem islámského terorismu," řekla dnes kancléřka Angela Merkelová. "Jsem v posledních dnech velmi hrdá na to, jak klidně velké množství lidí na tuto situaci reagovalo," řekla.

Vánoční trhy na náměstí Breitscheidplatz se mezitím znovu otevřely návštěvníkům. V kostele, kolem kterého stánky stojí, se konala krátká bohoslužba. Obchodníci se z piety vzdali výrazných ozdob, osvětlení a veselé hudby. V okolí trhů policie rozmístila betonové bloky, které mají zabránit případnému opakování tragédie.

Někteří konzervativní politici v Německu dnes vyzvali ke zpřísnění zákonů, které se týkají migrace a bezpečnosti v zemi. Učinil tak například poslanec Spolkového sněmu za bavorskou CSU Stephan Meyer či bavorský ministr financí Markus Söder, který vyzval k "obratu o 180 stupňů" v migrační politice Německa. Práci některých úřadů dnes kritizoval místopředseda vládní CDU Armin Laschet. "Informace týkající se práce úřadů, které od včerejška dostáváme, jsou otřesné," uvedl.

Deník Der Tagesspiegel s odvoláním na své zdroje uvedl, že v Berlíně se rychle rozrůstá salafistická scéna, podle tajných služeb ji aktuálně tvoří 840 lidí, což je o 160 více než loni. Asi polovina salafistů v metropoli je hodnocena jako násilnická.

RBB: Německá policie natočila Amriho jen pár hodin po atentátu

Německá policie jen několik hodin po pondělním atentátu v Berlíně zachytila pomocí sledovací kamery Tunisana Anise Amriho u jedné z mešit v metropoli, kde dnes komando provedlo razii. Informovala o tom stanice RBB, která záznam s Amrim získala. U stejné mešity byl Amri natočen také dvakrát v uplynulém týdnu. Policie podle agentury DPA nechtěla informaci komentovat a odkázala na úřad nejvyššího státního zástupce.

Z datové značky na snímku vyplývá, že Amri byl u mešity v berlínské čtvrti Moabit v noci na úterý. Navštívil ji krátce před čtvrtou hodinou ranní, tedy zhruba osm hodin po atentátu.

Při zmíněné mešitě působí spolek Fussilet 33, který je podle zpráv tajných služeb centrem islamistů. Policie tam zasahovala už loni v reakci na informace, že spolek vybírá peníze na činnost teroristického hnutí Islámský stát (IS) v Sýrii a že se tam rekrutují bojovníci IS.

Policie se o mešitu ještě před atentátem očividně zajímala, proto u ní měla sledovací kamery. V hledáčku úřadů byl dříve také Amri, ale berlínská prokuratura jeho sledování v září zastavila, protože neměla dostatek důkazů, že představuje nebezpečí.