Berlín - Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) dostane pravomoc pomocí elektronických náramků sledovat extremisty, kteří mohou chystat útok. Počítá s tím návrh, který dnes schválil německý kabinet. Parlamentem by měl vzhledem ke koaliční dohodě projít bez větších problémů, i když kritici upozorňují, že může být protiústavní.

Elektronické náramky je za určitých podmínek v Německu možné používat už dnes. Od roku 2011 je jejich pomocí možné sledovat pachatele sexuálních a násilných trestných činů, kteří byli odsouzeni alespoň ke třem letům vězení.

Nyní je chce vláda nasadit i proti lidem, kteří nespáchali žádný trestný čin, ale úřady je podezřívají z toho, že mohou chystat útok. "Elektronické náramky nejsou všelék, ale důležitý nástroj, aby se zjednodušilo sledování všech, kteří mohou představovat nebezpečí," řekl dnes k novele zákona o BKA ministr vnitra Thomas de Maiziére (CDU).

Upozornil také na to, že změna zákona se to bude týkat jen malého počtu z celkem zhruba 550 osob, od nichž podle německých úřadů může vycházet nebezpečí útoku. Důvodem je to, že jednotlivé osoby za nebezpečné většinou označují zemské úřady, a nikoli ty spolkové. Ministr vnitra proto jednotlivé země vyzval, aby přijaly podobnou legislativu.

Odsouzené pachatele, kteří nyní musí nosit elektronické náramky, sleduje nepřetržitě centrála v hesenském městě Bad Vilbel. Momentálně má v celém Německu elektronický náramek 88 odsouzených.

Někteří odborníci vyjadřují pochyby nad tím, jestli je v souladu s německou ústavou možné nařídit nošení elektronického náramku i lidem, na nichž sice ulpívá podezření, odsouzeni ale nebyli.

Dnes schválené opatření je součástí bezpečnostního balíčku, na němž se v lednu dohodli de Maiziére a ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD). Opatřeními se snaží zabránit opakování předvánočního teroristického útoku z Berlína, který si vyžádal 12 mrtvých a desítky zraněných.