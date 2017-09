Utkání skupiny C kvalifikace MS 2018 ve fotbale ČR - Německo, 1. září v Praze. Muž, který vběhl na hřiště (vlevo), oslavuje vítězství německého týmu.

Utkání skupiny C kvalifikace MS 2018 ve fotbale ČR - Německo, 1. září v Praze. Muž, který vběhl na hřiště (vlevo), oslavuje vítězství německého týmu. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Němečtí fotbalisté po pátečním vítězství nad Českou republikou (2:1) nezašli k vyhrazenému sektoru pozdravit se s vlastními fanoušky, jak bývá zvykem. Byla to reakce na chování zhruba dvousetčlenné skupiny příznivců, kteří svým počínáním během zápasu a po něm svěřence trenéra Joachima Löwa dopálili. Rušili už při hymnách a minutě ticha, z jejich míst se pak ozývaly popěvky s nacistickým podtextem, fašistický pozdrav i urážky Německého fotbalového svazu či střelce prvního gólu Tima Wernera.

"Katastrofa, hrozné," zlobil se střelec vítězného gólu Mats Hummels. "Tohle nejsou fanoušci, to jsou potížisti, chuligáni. Tihle lidé ničí fotbal a dělají to vědomě, proto je třeba dohlédnout na to dostat je ze stadionů. Nic takového na našich zápasech nechceme," pokračoval.

"Tima Wernera uráželi, ponižovali, pak začali křičet další hnusy. Zcela se od toho distancujeme, nechceme s tím nic mít. Proto jsme tam také (k sektoru) nešli. Mrzí nás to kvůli těm, kteří nic takového nedělali," konstatoval Hummels. "Když člověk slyší takové věci, tak se není co divit, že tomu netleskáme. Byli jsme všichni zajedno v tom, že tam nepůjdeme, abychom to ještě podporovali," dodal Julian Brandt.

Werner, který hraje bundesligu za Lipsko, si útoky na svou osobu vysvětloval tím, že šlo o příznivce konkurenčních klubů. Žádný nejmenoval, ale naznačil, že jde o východoněmeckého rivala Dynamo Drážďany. Podle německých médií něco takového zažívá už měsíce na všech stadionech. "Ví se, co je tu (za město) nedaleko, tak se dá domyslet, odkud to přichází," řekl Werner.

Podle manažera národního týmu Olivera Bierhoffa byly v hledišti dvě sorty německých fanoušků. Jedni byli organizováni německým svazem. "U těch dalších nešla distribuce vstupenek přes nás," řekl bývalý reprezentant.

Mužstvo v jeho gestu podpořil prezident německého svazu Reinhard Grindel. Na facebooku napsal, že si uvědomuje, že je třeba vážit si podpory přátelských fanoušků. "Ale nikdy nestrpíme fašistické, rasistické, ponižující nebo homofobní projevy nenávisti. Takovým potížistům musíme - mužstvo, fanoušci a svaz - společně čelit," uvedl šéf německého fotbalu.