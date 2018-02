Berlín - Německá vláda zřejmě dozná výrazných změn. Ta hlavní se týká klíčového ministerstva financí, které ve vznikající velké koalici přejde z rukou křesťanských demokratů kancléřky Angely Merkelové do rukou sociálních demokratů. Změny budou ale patrné i personálně. V kabinetu má být tentokrát více žen. Vyplývá to z návrhu koaliční smlouvy, který má ČTK k dispozici, i z dřívějších výroků politiků.

Přesun ministerstva financí, které by mohl vést dosavadní hamburský primátor Olaf Scholz, je považován za jednoznačně největší změnu poměrů v koalici, která Německo vedla už v uplynulém volebním období. Pozorovatelé ho vnímají jako jasný úspěch SPD, a naopak oslabení Merkelové, jejíž CDU resort posledních osm let vedla.

Křesťanští demokraté sice získají ministerstvo hospodářství, to se ale svým významem resortu financí zdaleka nevyrovná. Vést by ho měl dosavadní šéf kancléřství a úřadující ministr financí Peter Altmaier. Z dalších úřadů si CDU udrží například ministerstvo obrany nebo resort zdravotnictví.

Merkelová se už dříve nechala slyšet, že chce, aby polovina postů za její stranu byla obsazena ženami. Dobré šance na udržení ve vládě i díky tomu má ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Očekává se, že do kabinetu nově vstoupí sárská ministerská předsedkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je pro budoucnost považována za možnou nástupkyni Merkelové na čele vlády.

Další tváří ve vládě by měl být končící bavorský premiér Horst Seehofer, který má vést ministerstvo vnitra. Jeho Křesťanskosociální unie (CSU) si má udržet resorty dopravy a rozvojové pomoci.

Nejspokojenější mohou být podle pozorovatelů sociální demokraté, kteří vedle financí povedou i silné resorty zahraničí a práce a sociálních věcí. V čele diplomacie zřejmě stane předseda SPD Martin Schulz, a to navzdory tomu, že v minulosti jasně vyloučil, že by vstoupil do vlády pod Merkelovou. Podle listu Süddeutsche Zeitung navíc Schulz, který počítá s tím, že nejméně polovina postů za SPD připadne ženám, odejde z čela sociální demokracie, kde by ho měla nahradit šéfka poslanců Andrea Nahlesová.

Stranické změny tak připomínají rošádu z loňského ledna, kdy se tehdejší šéf SPD Sigmar Gabriel stal ministrem zahraničí a zároveň se vzdal předsednictví strany. Jestli bude Gabriel, který si přál zůstat v čele německé diplomacie, v nové vládě zastávat nějaký post, zatím není jasné.

CDU/CSU a SPD se dnes dohodly na koaliční smlouvě

Německo nejspíš znovu povede velká koalice kancléřky Angely Merkelové. Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se totiž po celonočním jednání dohodly na znění koaliční smlouvy. Informace německých médií dopoledne potvrdili představitelé vznikající vlády. Ta by mohla složit přísahu v první polovině března, tedy téměř půl roku po zářijových parlamentních volbách.

Závěrečná část vyjednávání, které mělo původně skončit už v neděli, se proměnila ve čtyřiadvacetihodinový maraton schůzek šéfů trojice stran i širších vyjednávacích týmů. Rozhovory se podařilo dotáhnout do konce až dnes dopoledne. Spory se během noci vedly jak o programu, tak o rozdělení ministerstev.

Dohodu trojice stran dopoledne potvrdil mimo jiné šéf kancléřství a úřadující ministr financí Peter Altmaier (CDU). "Máme koaliční smlouvu, která pro velmi mnoho občanek a občanů představuje pozitiva," řekl novinářům s tím, že se teď musí jít po celonočním jednání osprchovat. Šéf poslanců CSU Alexander Dobrindt zase podotkl, že už je načase, aby spolková republika měla novou vládu. "Takže je to dobré ráno," uvedl.

Kancléřka Merkelová berlínskou centrálu křesťanských demokratů opustila kolem 10:30 SEČ bez komentáře. Nejpozději ve 14:00 by se sem ale měla vrátit, protože na tuto hodinu je plánováno zasedání široké skupiny 91 vyjednavačů, kteří by měli koaliční dohodu formálně schválit. Už hodinu poté se jí bude zabývat předsednictvo CDU.

V dalších týdnech budou dohodu schvalovat sjezdy CDU a CSU a také vnitrostranické referendum SPD. Právě souhlas více než 460.000 sociálních demokratů není ale úplně jistý, řada straníků totiž další vládu pod vedením Merkelové odmítá. Argumentují tím, že SPD kvůli velkým koalicím ztrácí voliče, zatímco okrajové strany posilují. Země podle nich potřebuje výraznou opozici. V současné konstelaci by hlavní opoziční stranou byla protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD).

Pokud přes výhrady sociální demokraté nakonec vládě dají zelenou, mohla by už třetí velká koalice za poslední čtyři volební období vzniknout v první polovině března. Vytváření vlády, v jejímž čele bude už počtvrté v řadě Merkelová, v Německu ještě nikdy netrvalo tak dlouho jako nyní.