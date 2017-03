Ilustrační foto - Německá rocková skupina Scorpions vystoupila 27. února bez předkapely v pražské O2 areně. Kapela, která je na turné k novému albu s názvem Return to Forever, slaví 50 let své hudební kariéry. Loni v Česku koncertovali v Pardubicích. Scorpions hudební odborníci považují za vůbec nejúspěšnější německou rockovou kapelu.

Ilustrační foto - Německá rocková skupina Scorpions vystoupila 27. února bez předkapely v pražské O2 areně. Kapela, která je na turné k novému albu s názvem Return to Forever, slaví 50 let své hudební kariéry. Loni v Česku koncertovali v Pardubicích. Scorpions hudební odborníci považují za vůbec nejúspěšnější německou rockovou kapelu. ČTK/Krumphanzl Michal

Ostrava - Německá rocková skupina Scorpions zahraje letos v Ostravě. V prosinci vystoupí v Ostravar Aréně. Koncert je součástí světového turné, které kapela zahájila v roce 2010. Zahraje na něm průřez tvorbou z více než padesátileté kariéry. ČTK to dnes řekl Petr Novák z pořádající agentury. Koncert se uskuteční 3. prosince. Předprodej vstupenek pořadatelé zahájí 29. března.

Kapela založená v roce 1965 nabídne své největší hity Wind of Change, Rock Like a Huricane nebo Still Loving You. Ze zakládající sestavy se v Ostravě představí pouze kytarista Rudolf Schenker. Skorpions nyní dále tvoří zpěvák Klaus Meine, kytarista Mathias Jabs, baskytarista Pavel Maciwoda a bubeník James Kottak.

Skupina v roce 2010 vyjela na rozlučkové turné, kdy oznámila konec kariéry. Loni však vydala nové album a nadále vystupuje. Za dobu své kariéry muzikanti z Hannoveru spolupracovali s Berlínskou filharmonií, vyzkoušeli si elektronické experimenty a vydali akustickou desku. Jejich píseň Wind of Change se stala jedním ze symbolů pádu Berlínské zdi v roce 1989.

Na vrcholu popularity kapela byla v 80. letech. Z roku 1984 pochází deska Love At First Sting, která je fanoušky považovaná za jejich nejlepší.

V Česku Scorpions vystupují poměrně často, naposledy hráli loni v únoru v pražské O2 areně. Na koncert tehdy přišlo podle pořadatelů 15.000 lidí.