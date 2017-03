Essen (Německo) - Policie se v sobotu rozhodla na celý den uzavřít obchodní středisko v západoněmeckém Essenu kvůli věrohodnému varování od zpravodajských složek před bezprostřední bezpečnostní hrozbou. Policie předpokládá, že svým opatřením zabránila teroristickému útoku v jednom z největších obchodních center v Německu. Podle informací agentury DPA z bezpečnostních kruhů má případ islamistické pozadí. Policie v souvislosti s výstrahou zadržela a vyslýchala dva muže a prohledala jejich byty.

Podle listu Bild stojí za plány na útok Islámský stát (IS). Německý bojovník IS prý ze Sýrie vydal příkaz k útoku několika osobám v Německu a poskytl jim rovněž návod k výrobě bomby. Útok se měl odehrát dnes odpoledne a podomácku vyrobené bomby zřejmě měly být ukryty do batohů a odpáleny sebevražednými atentátníky v různých částech obchodního střediska, tvrdí Bild.

"Nákupní středisko a přilehlé parkoviště zůstaly zavřené, zatímco stovka policistů střežila, aby nikdo nemohl vstoupit dovnitř. Policisté vykázali z budovy i ranní směnu uklízeček," popsala situaci agentura AP.

Policie podle agentury AFP uzavřela i stanice metra u střediska Limbecker Platz, ve kterém jsou asi dvě stovky obchodů. Středisko v sobotu běžně navštíví kolem 60.000 lidí.

Podle agentury DPA jsou na místě policisté vybavení samopaly a neprůstřelnými vestami. Policie zároveň spolupracuje s řadou expertů, aby objasnila pozadí hrozby. "Musíme zjistit, kdo tady mohl mít něco v plánu," uvedl policejní mluvčí.

Essen, který má téměř 600.000 obyvatel, zažil teroristický útok před necelým rokem. Loni v dubnu dva muslimští mladíci hodili bombu do sikhské modlitebny, při explozi utrpěli tři lidí zranění, připomíná agentura DPA.

Německé zpravodajské služby odhadují, že v zemi žije kolem 10.000 radikálních islamistů, z nichž asi 1600 je podezíráno, že by se mohli dopustit násilí. Radikální organizace Islámský stát se přihlásila k loňskému útoku kamionem na vánočním trhu v Berlíně s 12 mrtvými, k jedné vraždě v Hamburku i k bombovému útoku sebevražedného atentátníka v Ansbachu s 15 zraněnými a k útoku muže se sekyrou, který ve vlaku v Bavorku zranil pět osob.