Německo nabízí za dopadení Tunisana odměnu 100.000 euro

Tunisana Německo podle informací agentury AP hledá eurozatykačem pod jménem Anis Amri. Dokument uvádí, že používal šest identit a uváděl tři národnosti, vedle té tuniské to byla ještě egyptská a libanonská. Eurozatykač uvádí, že muž může být ozbrojený a nebezpečný. Tunisan je podezřelý z pondělního vražedného útoku v Berlíně.

Berlín - Německá policie pátrá v souvislosti s pondělním útokem na vánoční trh v Berlíně po podezřelém Tunisanovi. Stopy ukazující na něj našla v kamionu, jímž byl útok spáchán. Informovalo o tom dnes více německých médií. Ministr vnitra Thomas de Maizière potvrdil, že policie pátrá po novém podezřelém a to v Německu i v celém schengenském prostoru. Nemusí jít podle něj ale nutně o pachatele útoku. Ministr vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Ralf Jäger na odpoledne svolal tiskovou konferenci. Podle agentury DPA se právě v této spolkové zemi chystá policejní zákrok.

O nové stopě informoval server deníku Allgemeine Zeitung. V kabině kamionu, který v pondělí projel vánočním trhem v centru Berlína, podle serveru našli policisté dokumenty vztahující se k jedenadvacetiletému Ahmadu A. Po něm teď pátrají na území celé spolkové republiky.

Ministr vnitra de Maizière dnes potvrdil, že policie o půlnoci vyhlásila pátrání po novém podezřelém. Policie ho podle něj hledá "v Německu a v schengenském prostoru". Zda se jedná o Tunisana, jak píší německá média, ale neuvedl. Podle ministra nemusí jít v případě hledaného nutně o pachatele.

Člen výboru pro otázky vnitra německého Spolkového sněmu Stephan Mayer ale novinářům řekl, že podezřelým, po kterém policie pátrá, je Tunisan s vazbami na islamistickou scénu. Ministr vnitra de Maizière dnes členy parlamentního výboru o probíhajícím vyšetřování osobně informoval.

Server Spiegel Online informaci o Tunisanovi potvrdil, uvádí ale, že se tento člověk narodil v roce 1992 a má průkaz na jméno Anis A. Rozhlasová a televizní stanice RBB uvedla, že policisté prohledali všechny nemocnice v Berlíně a Braniborsku, protože jsou přesvědčeni, že pachatel pondělního útoku je zraněn.

Podezřelý Tunisan byl podle serveru deníku Bild policii znám jako muž, který může představovat nebezpečí. Televize ARD mluví o napojení na salafisty na západě spolkové republiky. Právě v západní zemi Severní Porýní-Vestfálsko byl vystaven dokument, který policie našla. Má jít o dokument, který Tunisanovi umožňoval v Německu zůstat.

Server listu Tagesspiegel s odvoláním na bezpečnostní zdroje ale napsal, že se Tunisana německé úřady několikrát neúspěšně pokusily poslat zpět do jeho vlasti. Jeho žádost o azyl z loňského léta byla totiž zamítnuta.

Podle deníku Süddeutsche Zeitung (SZ) užíval podezřelý Tunisan nejméně osm různých identit. V roce 2012 přišel do Itálie, o tři roky později do Německa, kde požádal o azyl. Zdržoval se v Berlíně a v Severním Porýní-Vestfálsku. K pobytu byl nahlášen v ubytovně pro žadatele o azyl ve městě Emmerich am Rhein, jehož katastr hraničí s Nizozemskem.

Udržoval prý kontakt s radikálním kazatelem Ahmadem Abdalazízem A., známým jako abú Valá, kterého německá policie zadržela v listopadu. Podle SZ policisté kazatele považují za "číslo jedna Islámského státu v Německu". Hledaný Tunisan se podle policejního zdroje SZ pokusil také získat střelnou zbraň. Policie muži údajně odposlouchávala telefon, v prosinci jí ale zmizel.

Nová informace o identifikaci Tunisana do jisté míry vysvětluje optimismus, který dávají najevo zástupci policie. Ti věří, že se pachatele podaří brzy dopadnout.

Už v pondělí zatkla policie podezřelého Pákistánce, nakonec ho ale propustila, neboť se ukázalo, že pachatelem činu nebyl. Při útoku zemřelo 12 lidí, desítky dalších jsou zraněny.

RBB dnes také uvedla, že policie brzy ráno v souvislosti s útokem zatkla další osobu. Znovu se ale ukázalo, že nešlo o pachatele.

Bild: Polský řidič kamionu žil až do skončení berlínského masakru

Polský řidič kamionu zemřel až po masakru na berlínském vánočním trhu. S odvoláním na výsledky pitvy o tom dnes informoval deník Bild. Předtím se v kabině nákladního vozu strhl zápas, při němž polský řidič podle všeho zabránil ještě větší katastrofě. Při pondělním útoku na vánoční trh v centru Berlína zemřelo 12 lidí a další desítky utrpěly těžká zranění.

Nejčtenější německý deník uvedl, že sedmatřicetiletý Polák byl malorážní zbraní zastřelen, až když se kamion po průjezdu částí vánočního trhu zastavil. Dosud se spekulovalo, že zemřel dříve, možná již v momentě, kdy pachatel kamion zcizil.

Na těle polského řidiče se našly také rány nožem, z čehož vyšetřovatelé usuzují, že v kabině kamionu se zápasilo. Podle Bildu je možné, že Lukasz Urban sedící na místě spolujezdce v poslední chvíli stočil volant nákladního vozu, aby na trhu nepřejel ještě více lidí. Kamion trhem neprojel přímo, ale po 60 až 80 metrech skončil u silnice vedoucí po jeho okraji.

Takový scénář potvrzují i informace listu Tagesspiegel z vyšetřovacích zdrojů. Polák podle nich s pachatelem navzdory řezným ranám v obličeji bojoval, díky čemuž atentátník nemohl projet celým vánočním trhem, ale jen jeho částí.

Podezřelý Tunisan žil od února v Berlíně, nedávno byl v Porýní

Tunisan, který je podezřelý z pondělního vražedného útoku v Berlíně, žil od února v německé metropoli, nedávno ale krátce navštívil Severní Porýní-Vestfálsko. Na tiskové konferenci v Düsseldorfu to dnes prohlásil ministr vnitra této západní spolkové země Ralf Jäger. O Tunisanovi také řekl, že očividně používal vícero identit a že byl vysoce mobilní, neboť se často pohyboval po celém Německu.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) podle Jägera Tunisanovu žádost o azyl v červnu odmítl, vyhoštěn ale nebyl, ačkoli letos v červenci byl v jihoněmeckém Ravensburgu umístěn do vyhošťovací vazby. Vyhoštěn ale nakonec nebyl, protože neměl platné doklady a Tunisko odmítlo, že by muž byl skutečně jeho občanem.

Média spekulují, že potřebné doklady pro Tunisana dostaly německé úřady dnes. To ale Jäger odmítl komentovat.

Do Německa Tunisan přicestoval přes jihoněmecký Freiburg v červenci 2015. "Poté pobýval v Bádensku-Württembersku, v Berlíně a v Severním Porýní-Vestfálsku," řekl Jäger. "Od února 2016 byl převážně v Berlíně, ale nedávno krátce navštívil Severní Porýní-Vestfálsko," dodal.

Média během dne informovala o tom, že Tunisan měl vazby na islamisty. Jäger dnes potvrdil, že se úřady tomuto podezření věnovaly a že v listopadu se o něj zajímalo i protiteroristické středisko GTAZ, které slouží jako koordinační orgán mezi spolkovými zeměmi a spolkovou vládou. Jäger upřesnil, že muže bezpečnostní složky podezřívaly z přípravy závažného činu, který by ohrozil bezpečnost země.

Německo nabízí za dopadení Tunisana odměnu 100.000 euro

Německo nabízí odměnu 100.000 eur (2,7 milionu korun) za informace, které povedou k dopadení Tunisana podezřelého z pondělního útoku kamionem na vánoční trh v Berlíně. Po Tunisanovi, který je identifikován jako 24letý Anis Amri, tak Spolkový kriminální úřad (BKA) formálně zahájil veřejné pátrání.

V dokumentu se uvádí, že Amri je 178 centimetrů vysoký a váží 75 kilogramů. Oči má hnědé a vlasy černé. Prokuratura zároveň varuje, že podezřelý může být ozbrojen a nebezpečný.

Reuters s odvoláním na justiční zdroje uvedl, že Amriho letos německé úřady sledovaly, neboť ho podezřívaly z přípravy loupeže, při které chtěl získat peníze na nákup automatické zbraně k možnému útoku. Zmíněný zdroj, který tak potvrdil obdobné informace deníku Bild, dodal, že sledování bylo pro nedostatek důkazů zastaveno.

Tuniská policie mezitím podle místního listu Aš-Šurúk vyslechla Amriho rodinu. Ta vypověděla, že s ním nebyla v pravidelném kontaktu od doby, co vlast na konci roku 2010 během protivládních nepokojů opustil. Aš-Šurúk uvedl, že Amriho příbuzní žijí v chudých poměrech v severní provincii Kajruván, která je považována za salafistickou baštu.

Německá policie chystá zásah kvůli Berlínu na západě země

Zásah v Severním Porýní-Vestfálsku související s útokem na berlínský vánoční trh, o němž informovala některá německá média, se podle informací listu Die Welt zpozdil a ještě nezačal. Důvodem jsou prý gramatické chyby v rozhodnutí o zásahu, kvůli nimž je neplatné.

List Rheinische Post původně informoval o tom, že na 150 policistů už zasahuje v Emmerichu na západě země v azylovém středisku, kde bydlel mladý Tunisan podezřelý z útoku. Kdy razie skutečně začne, zatím není jasné.

Ukazuje se, že německé úřady o Tunisanovi Anisu A., kterého hledá policie i v dalších evropských zemích, už nějakou dobu věděly. V listopadu o něm podle informací agentury DPA jednalo speciální protiteroristické centrum. V prosinci se Tunisan úřadům ztratil.

Německo registruje 549 potenciálně nebezpečných islamistů

Německé úřady registrují 549 islamistů, kteří mohou představovat vážné nebezpečí, uvedl dnes mluvčí ministerstva vnitra Johannes Dimroth. Dvacet dalších takových extremistů je pravicových, pět levicových. Německá vláda chce nebezpečné a již odsouzené islamisty sledovat pomocí elektronických náramků, které budou mít na nohou, uvedl deník Die Welt.

Dimroth dnes na tiskové konferenci na otázku o potenciálně nebezpečných extremistech odpovídal v souvislosti s Tunisanem podezřelým z útoku na berlínský vánoční trh. Muž, po němž podle německých médií pátrá policie v celé spolkové republice, byl na seznamu radikálů veden.

Situací po pondělním útoku, který si vyžádal 12 životů, se dnes po zasedání vlády znovu zabývala bezpečnostní rada. Informace o aktuálním vývoji dostali podle mluvčího kabinetu Steffena Seiberta také předsedové parlamentních stran a šéfové poslaneckých klubů.

Ministr spravedlnosti Heiko Maas chce do budoucna rozšířit možnost sledovat odsouzené islamisty pomocí elektronických náramků. Příslušný návrh již předložil do připomínkového řízení. Elektronické sledování by podle něj mělo být možné v případech extremistických pachatelů odsouzených mimo jiné za terorismus nebo jeho podporu.

Už od roku 2011 je v Německu možné pomocí elektronických náramků sledovat pachatele sexuálních a násilných trestných činů, kteří byli odsouzeni alespoň ke třem letům vězení.