Mezinárodní veletrh Motosalon na brněnském výstavišti. Německá značka BMW vyrobila limitovanou sérii motorek k 95. výročí od roku 1923, kdy začala motocykly vyrábět. Osm strojů modelu R nine T pure Limited Edition 95 years nachystala pouze pro český trh (na snímku). ČTK/Šálek Václav

Brno - Německá značka BMW vyrobila limitovanou sérii motorek k 95. výročí od roku 1923, kdy začala motocykly vyrábět. Osm strojů modelu R nine T pure Limited Edition 95 years nachystala pouze pro český trh, řekl ČTK na Motosalonu v Brně vedoucí sekce motocyklů BMW v ČR Petr Krajča. Motorka má v Brně svou premiéru.

"Výročí 95 let nám přišlo jako dobrá příležitost to oslavit. Připravili jsme limitovanou edici, je to naše lokální aktivita. Motorku vyrobíme v počtu maximálně osmi kusů," uvedl Krajča. Motorka pro fanoušky stojí 385.250 korun.

Limitované série podle odborníků úplně běžné nejsou. "Ze strany zákazníků zaznamenáváme zájem o motocykly, které se nějak odlišují a nemá je v garáži soused," uvedl Krajča.

"Byl to náš tajný projekt, který se nám podařilo utajit až do Motosalonu," podotkl Krajča, podle kterého se stroj od sériově vyráběných liší speciálním lakováním. Motorka je dvouválec, může jet až rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu.

Na Motosalon dorazilo do Brna stejně jako předloni 60.000 lidí

Na brněnský veletrh Motosalon dorazilo na výstaviště od čtvrtka do neděle 60.000 návštěvníků, což je vyrovnání rekordu z předloňského roku, kdy se v Brně konal naposledy. Na akci se ze zahraničí sjelo velké množství Slováků a Poláků. Velký byl i zájem vystavovatelů. Například Honda, jejíž stroj se stal Motocyklem roku, předvedla celou aktuální kolekci. Světovou premiéru si také odbyl legendární Pionýr ve verzi na elektrický pohon, uvedla v tiskové zprávě mluvčí veletrhu Dita Brančíková.

Na veletrh letos přijelo 130 vystavovatelů, kteří představili více než 300 značek. Motocykly na elektrický pohon vystavovala i řada dalších světových značek. Návštěvníci však tradičně nechodili jen prohlídku strojů, ale i za osobnostmi různých odvětví motoristického sportu. "Přijel nejznámější český motorkář Pepa Sršeň, dále dakarští jezdci Ollie Roučková, Honza Veselý a Milan Engel, jezdec mistrovství světa superbiků Ondřej Ježek, závodník Kamil Holán, jezdec Jakub Kornfeil či členové INDI Racing Teamu Michal Indi Dokoupil a Veronika Hankocyová," uvedla mluvčí.

Vystavovatelé byli spokojeni s tím, že se Motosalon poprvé rozšířil z jedné haly do dvou, což umožnilo návštěvníkům mnohem komfortnější pohyb mezi expozicemi.

V Brně se uskuteční Motosalon opět za dva roky, v lichých letech se koná v Praze, což je úspěšný model obvyklý z posledních let. Zájem výrobců a prodejců motocyklů je velký na rozdíl od automobilek, jejichž nezájem před lety pohřbil Autosalon.