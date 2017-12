Moskva - Českým hokejistům se v generálce před lednovou nominací na olympijské hry v Pchjongčchangu výsledkově daří a díky dvěma obratům si připsali výhry v Praze nad Finskem (3:2 v prodloužení) i v Moskvě nad Kanadou (4:1). Obránce Ondřej Němec doufá, že tým zakončí vystoupení na Channel One Cupu úspěšně i neděli proti Švédsku.

"Je důležité, že jsme vyhráli dva zápasy na turnaji. Můžeme jít do zápasu se Švédy zase s čistou hlavou. Chceme turnaj dobře zakončit, což je nejlíp vítězstvím," řekl Němec.

Proti Finům Češi ve středu vybojovali výhru až v závěru, když zabrali po nepovedené větší části utkání. Z duelu s Kanadou měl zadák Komety Brno daleko lepší pocit. "Rozhodně to byl mnohem lepší výkon, než jsme předvedli doma s Finy. Hlavní rozdíl byl v tom, že jsme začali od začátku. Nepouštěli jsme Kanaďany až do takového tlaku, i když to nebylo jednoduché," uvedl mistr světa z Německa z roku 2010.

"Ráno jsme si detailně rozebrali jejich hru a věděli jsme způsob jejich forčekingu, který mají výborný. Na krátké přihrávky jsme dostávali puk ven. Samozřejmě nastaly situace, kdy musel o plexi ven, ale to k hokeji patří. Byly situace, kdy nás Kanaďani tlačili, ale měli jsme Francíka (Pavla Francouze) v bráně, který to zavřel. A myslím, že mu celý tým pomáhal v tom, abychom to dovedli do vítězného konce," podotkl Němec.

Duel se hrál také hodně zostra. "Kanaďani takto hrají, člověk na to musí být připravený. Oni nevynechají možnost vyhrát souboj, ale myslím si, že jsme se jim vyrovnali ve všem a převýšili jsme je v tom, že jsme vyhráli 4:1. Je fajn, že jsme podali skvělý týmový výkon od gólmana až po posledního útočníka, a je to velice cenné vítězství," prohlásil Němec.

Podílel se asistencí na brance na 3:1. Při power play Kanaďanů s koncem přesilovky českého týmu našel Martina Erata, který skóroval do prázdné branky. "Měli jsme výhodu, že jsme hráli na konci přesilovku. Věděli jsme, že oni půjdou hodně aktivně, protože neměli co ztratit a šli po nás. Povedlo se mi to přehodit přes dva bránící hráče a Špeny (Erat) už to jen zametl."

Češi porazili Kanadu po osmi prohrách za sebou ze vzájemných zápasů a radovali se poprvé od 18. května 2010, kdy vyhráli na mistrovství světa v Mannheimu 3:2. "Je to hlavně povzbuzení v tom, že Kanadu máme ve skupině na olympiádě. Je to po sedmi letech, co se vyhrálo nad Kanadou, a teď víme, že je můžeme porážet," podotkl Němec.

Předchozí výhru z MS pamatuje z výběru na Channel One Cupu jako jediný s útočníkem Petrem Koukalem a trenérem Josefem Jandačem, který byl tehdy asistentem Vladimíra Růžičky.

"Mám jen dobrou vzpomínku. Byli jsme tenkrát v situaci, kdy jsme museli vyhrát, jinak bychom nepostoupili ani do čtvrtfinále. To mistrovství světa bylo napřed dolů, a pak nahoru. Tým se strašně semknul. A samozřejmě každé vítězství nad Kanadou je ohromně cenné," prohlásil Němec.

Po vystoupení před vyprodanou O2 arenou si v Moskvě čeští hokejisté užili v pátek také slušnou atmosféru, kterou vytvořilo více než 10 tisíc fanoušků. Při obratu bylo vidět, že český tým hodně podporují. "Asi dostali zaplaceno, aby fandili nám," smál se Němec.

"Samozřejmě by to asi bylo jiné, kdybychom hráli proti Rusku. Je fajn, že hala nebyla prázdná. Ono se přeci jen hraje líp, když je aspoň opticky plná, než aby tady bylo pár lidí, jak tady bývalo občas zvykem," dodal Němec.