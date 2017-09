Berlín - Výsledek německých parlamentních voleb bude znám teprve v neděli, už nyní je ale jasné, o koho projevovali voliči největší zájem při hledání na internetu. Podle žebříčku společnosti Google nejvíce hledali informace o současné kancléřce Angele Merkelové. Ve spojení se slovem program ale nejčastěji zadávali do vyhledávače zkratku protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD). Nemalý zájem projevili voliči také o soukromí kandidátů do Spolkového sněmu.

Po dvanácti letech v kancléřském křesle by se mohlo zdát, že Němci o Angele Merkelové vědí již téměř vše. Přesto se právě současná kancléřka ocitla s 35 procenty všech dotazů na kandidáty do Spolkového sněmu na prvním místě žebříčku. Informace o jejím hlavním protivníkovi, předsedovi sociální demokracie (SPD) Martinovi Schulzovi si hledalo 17 procent lidí, jen o dva procentní body méně uživatelů vyhledávače zajímala jedna z volebních lídrů AfD Alice Weidelová.

Schulz nicméně zvítězil v počtu reakcí na svůj příspěvek na facebooku. Jeho text o sociální péči, která byla jedním z dominantních témat končící kampaně, se dočkal 30.000 reakcí - tedy označení "Líbí se mi", komentářů či sdílení.

Ve spojení s heslem "volební program" uživatelé vyhledávače google zadávali nejčastěji "AfD". V posledních sedmi dnech se o priority protiimigrační a protiislámské strany, která se podle průzkumů v neděli poprvé probojuje do Spolkového sněmu, zajímala 34 procenta lidí. Zájem projevili voliči také o program liberálů ze Svobodné demokratické strany (FDP), kteří v posledních čtyřech letech v parlamentu zastoupeni nebyli, nyní se ale podle průzkumů na poslanecká křesla vrátí.

Zájem Němci ale v posledním týdnu neprojevili jen o politické názory jednotlivých kandidátů, ale i o jejich soukromý život. Hledali si informace o partnerkách lídryně AfD Alice Weidelové a předsedy FDP Christiana Lindnera i o manželovi představitelky strany Levice Sahry Wagenknechtové, kterým je bývalý předseda sociální demokracie Oskar Lafontaine. U kancléřky řadu lidí zajímal její věk.

Několik dní před hlasováním ale řada lidí hledala i veskrze praktické informace o jeho průběhu. Nejčastějším dotazem v této kategorii se stal "Kam jít volit?". Pomocí vyhledávače se snažili zjistit také to, co si s sebou musí vzít do volební místnosti, aby mohli odevzdat svůj hlas.

V zahraničí si lidé v posledních sedmi dnech hledali informace o Německu nejčastěji v sousedních zemích Lucembursku, Rakousku a Švýcarsku. Česko skončilo na žebříčku zájmu o zemi, kterou už v neděli čeká hlasování o složení budoucího parlamentu, na dvanáctém místě.