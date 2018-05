Herning (Dánsko) - Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve skupině B Finsko 3:2 v prodloužení a připsali si druhou výhru v turnaji ze šesti odehraných utkání. Finové podruhé prohráli, i tak už mají jisté čtvrtfinále, držitelům olympijského stříbra naopak nemohl ani vítězný gól Markuse Eisenschmida v čase 62:00. Vyřazovací boje jim zůstanou zapovězeny.

Finové začali suverénně; první třetinu vyhráli na střely 11:2, ale do vývoje skóre promítli jen jednu jedinou. Ve třetí minutě si to křížem útočným pásmem namířil do zakončení Tolvanen a prostřelil gólmana Niederbergera, jenž si zachytal poprvé na turnaji. Jinak si ale vedl skvěle a Finy hodně potrápil.

Velká střelecká převaha Seveřanů pokračovala i ve druhém dějství, ale Němci dokázali otočit skóre. Nejprve se v končící 26. minutě dokázal Tiffels skvěle zorientovat na brankovišti a vyrovnal. Krupp pak navíc 72 sekund před druhou přestávkou natáhl zápěstím ke střele od modré čáry a Husso nedokázal i kvůli clonícímu Eisenschmidovi zareagovat.

Finové nechtěli prohrát, ale vyrovnání se dočkali až na konci 58. minuty, kdy se trefil Aho. Přesně po dvou minutách prodloužení však rozhodl Eisenschmid, když využil nabídku, kterou mu v přečíslení dvou na jednoho exkluzivně přichystal Kahun.

Seveřané mohou i přes druhou porážku v Herningu stále reálně pomýšlet na vítězství ve skupině. K tomu ale potřebují v úterý ve svém závěrečném utkání porazit USA v základní hrací době, neboť Američané na ně zatím mají k dobru tři body.

Německo - Finsko 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Tiffels (Y. Seidenberg, Michaelis), 39. Krupp (Hager, Eisenschmid), 62. Eisenschmid (Kahun) - 3. Tolvanen (Riikola), 58. Aho (Mikael Granlund, T. Teräväinen). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - Fluri (Švýc.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 5077.

Tabulka skupiny B:

1. USA 6 4 2 0 0 37:10 16 2. Finsko 6 4 0 1 1 32:9 13 3. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 4. Kanada 5 3 0 1 1 27:11 10 5. Lotyšsko 5 2 1 1 1 14:14 9 6. Německo 6 1 1 2 2 16:17 7 7. Norsko 6 0 1 1 4 10:31 3 8. Korea 6 0 0 0 6 4:45 0