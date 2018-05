Herning (Dánsko) - Hokejisté Německa porazili v utkání skupiny B na mistrovství světa Koreu přesvědčivě 6:1. Stříbrný tým z olympijského turnaje se na čtvrtý pokus dočkal v Herningu první výhry, naopak Korea zůstává bez bodu poslední. Dva góly dal Yasin Ehliz, tři body za gól a dvě nahrávky si připsali Leon Draisaitl a Yannic Seidenberg, třikrát asistoval Matthias Plachta.

Favorizovaným Němcům, kteří v předchozím průběhu šampionátu nastřádali pouze dva body, pomohla do vedení v polovině úvodní třetiny první přesilovka zápasu. Draisaitl si na kruhu pro vhazování srovnal puk na holi, jeho tvrdá rána zápěstím byla dvakrát tečovaná a prošla brankáři Daltonovi mezi betony. Radunske mohl vyrovnat, ale Treutle byl proti.

Také druhý gól vstřelili Němci při početní výhodě, jejíž většinu si přenesli do druhého dějství. Dorážkou zblízka se v pádu prosadil Ehliz. Další přesilovku z 28. minuty sice Německo nevyužilo, ale 20 sekund po návratu Radunskeho do hry se povedenou ranou od modré čáry prosadil Hager. Ještě do druhé přestávky zvýšil z hranice brankoviště Tiffels.

Na začátku třetí části se vyznamenal Treutle. Ve 49. minutě pak Kahun připravil druhou trefu v utkání pro Ehlize, jenž bez přípravy zacílil nechytatelně pod horní tyčku. Třetí přesilovku pak využil Yannic Seidenberg. Korejci se nakonec dočkali alespoň druhé trefy na šampionátu. Jejich gólové sucho ukončil po dlouhých 204 minutách Radunske.

Mistrovství světa v hokeji v Dánsku:

Skupina B (Herning):

Německo - Korea 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Draisaitl (Plachta, Y. Seidenberg), 21. Ehliz (Plachta, Y. Seidenberg), 30. Hager (Holzer, Draisaitl), 35. Tiffels (Michaelis), 49. Ehliz (Kahun, Draisaitl), 53. Y. Seidenberg (Plachta) - 58. Radunske (An Čin-hi). Rozhodčí: Hribik (ČR), Kaukokari - Suominen (oba Fin.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 4:9, navíc J. Müller, Holzer (oba Německo) oba 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 7092.

Sestavy:

Německo: Treutle - Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner - Michaelis, Tiffels, Noebels - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Plachta, Hager, Eisenschmid - Krämmer, Pietta, Wiederer - Höfflin. Trenér: Marco Sturm.

Korea: Dalton - Young, Kim Won-čon, Plante, O Hjon-ho, Regan, I Ton-ko, od 41. navíc So Jong-čon - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, Radunske - Swift, I Jong-čon, I Čong-hjon - Šin Sang-hun, An Čin-hi, Pak Čin-kjo - Kim Won-čong, Pak U-sang, Čon Čong-u - od 41. navíc Šin Sang-u. Trenér: Pek Či-son.

Tabulka:

1. Finsko 3 3 0 0 0 23:2 9 2. USA 3 2 1 0 0 12:4 8 3. Kanada 3 2 0 1 0 21:6 7 4. Německo 4 1 0 2 1 12:12 5 5. Lotyšsko 3 1 1 0 1 9:10 5 6. Norsko 3 0 1 1 1 7:14 3 7. Dánsko 3 0 1 0 2 4:13 2 8. Korea 4 0 0 0 4 2:29 0