Berlín - Trenér německých fotbalistů Joachim Löw nominoval na zářijové zápasy kvalifikace mistrovství světa v Česku a s Norskem 17 hráčů, kteří na přelomu června a července vyhráli Pohár FIFA v Rusku. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru chybějí tři hráči, brankář a kapitán Manuel Neuer, obránce Jerome Boateng a záložník Marco Reus, kteří mají na začátku sezony zdravotní problémy.

Schází také další zadák Benedikt Höwedes či ofenzivní záložník Mario Götze. Naopak oproti vítěznému Poháru FIFA se do týmu úřadujících mistrů světa vracejí opory stoper Mats Hummels, záložníci Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil a útočníci Thomas Müller a Mario Gómez.

Neuer naposledy chytal za reprezentaci 11. října loňského roku proti Severnímu Irsku a stejně jako Boateng s Reusem vynechal kvůli zdravotním potížím úvodní bundesligové kolo. "S naším kapitánem Neuerem jsme se dohodli, že nejdříve bude v klidu znovu získávat herní praxi v Bayernu Mnichov," uvedl Löw.

Němci v dosavadních šesti zápasech kvalifikace neztratili ani bod a v nadcházejícím dvojzápase si už mohou zajistit s předstihem postup na šampionát. V Praze se představí 1. září, tři dny nato budou hrát doma proti Norsku.

"Utkání v Praze bude pro český celek zápasem buď anebo. Ale my se chceme kvalifikovat do Ruska, jak nejrychleji to půjde. To znamená, že naším cílem je jedině vyhrát oba zápasy," prohlásil Löw, jehož tým v domácím utkání porazil ČR hladce 3:0.

Nominace Německa:

Brankáři: Bernd Leno (Leverkusen), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain).

Obránci: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Jonas Hector (Kolín nad Rýnem), Benjamin Henrichs (Leverkusen), Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (všichni Bayern Mnichov), Antonio Rüdiger (Chelsea).

Záložníci: Julian Brandt (Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry (Hoffenheim), Leon Goretzka (Schalke), Sami Khedira (Juventus Turín), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller, Sebastian Rudy (oba Bayern Mnichov), Mesut Özil (Arsenal), Amin Younes (Ajax Amsterodam).

Útočníci: Mario Gómez (Wolfsburg), Lars Stindl (Mönchengladbach), Timo Werner (Lipsko).