Madrid - Brankář a kapitán Juventusu Turín Gianluigi Buffon po středeční čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů s Realem Madrid tvrdě zkritizoval rozhodčího Michaela Olivera za odpískání penalty pro domácí v nastaveném čase. Podle čtyřicetiletého fotbalisty, který navíc za protesty dostal červenou kartu, měl anglický sudí při diskutabilním verdiktu místo srdce odpadkový koš a zničil sen "Staré dámy" na senzační comeback. Trenér Realu Zinedine Zidane se Buffona zastával. Takto končit v Lize mistrů si prý nezaslouží.

Juventus díky dvěma gólům Maria Mandžukiče a jedné trefy Blaise Matuidiho v Madridu nečekaně smazal manko 0:3 z úvodního domácího duelu. Když ale čtvrtfinále směřovalo do prodloužení, Oliver po souboji stopera Medhiho Benatii s Lucasem Vázquezem nařídil pro Real pokutový kop, ze kterého Cristiano Ronaldo v osmé minutě nastavení překonal již náhradního gólmana Wojciecha Szczesnyho a poslal obhájce trofeje do semifinále.

Na třiatřicetiletého sudího se před penaltou sesypali rozzlobení hráči Juventusu a Buffon byl překvapivě vyloučen - poprvé při svém 117. utkání v Lize mistrů. "Mohl jsem rozhodčímu v tu chvíli říct cokoliv, ale musel pochopit, jak obrovskou škodu napáchal," řekl Buffon v rozhovoru pro italskou televizi.

"Byla to desetina penalty. Rozhodčí něco viděl, ale byl to určitě diskutabilní zákrok, nic jednoznačného. V dané situaci tohle prostě nemůžete odpískat a zničit sen jednoho týmu. My v prvním utkání s Realem nedostali mnohem jasnější penaltu," přidal italský veterán.

Oliver podle něj vypjatý okamžik neunesl. "Je jasné, že nemůžete mít srdce, ale odpadkový koš. Pokud nezvládáte tlak a nemáte charakter řídit zápasy na takových stadionech, měl byste raději sedět na tribuně a jíst brambůrky," prohlásil Buffon.

Přes obrovské zklamání byl pyšný na skvělý výkon Juventusu, který v loňském finále elitní soutěže podlehl Realu 1:4. "Po prvním zápase jsme měli jen teoretickou šanci na postup, ale nechali jsme na hřišti absolutně všechno. Jsem hrdý, že jsem byl součástí tohoto mužstva. Samozřejmě teď ve mně převládá zklamání a hněv," upozornil rekordman v počtu startů za italskou reprezentaci (176).

"Real si ve dvou zápasech uhrál zasloužený postup, přeju jim to nejlepší a vždy pro mě byla čest proti takovému klubu nastupovat. Ale objektivně jsme měli hrát alespoň prodloužení," dodal Buffon, který po této sezoně nejspíš ukončí profesionální kariéru bez triumfu v Champions League.

Zidane se zastával vyloučeného Buffona: To si nezaslouží

Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinedine Zidane se po postupu do semifinále Ligy mistrů zastával brankáře soupeře Gianluigiho Buffona. Gólman Juventusu se nechal v nastavení vyloučit za protesty a nemohl tak chytat penaltu Cristiana Ronalda, ze které rozhodl o postupu. Podle Zidana si Buffon nezaslouží končit kariéru v Lize mistrů červenou kartou, proto doufá, že čtyřicetiletý Ital bude pokračovat.

"Tohle si nezaslouží, ale už to nejde vzít zpátky. Je to mimořádný fotbalista a doufám, že to nebyl jeho poslední zápas v Lize mistrů, protože takhle končit si nezaslouží," řekl Zidane, který mluvil z vlastní zkušenosti. Ve finále mistrovství světa 2006 totiž legendární francouzský záložník ukončil kariéru rovněž vyloučením, když hlavou udeřil do hrudi italského stopera Marca Materazziho.

Buffona sice ještě čekají zápasy v italské lize, ale pokud se v létě rozhodne skončit, byl středeční duel na Realu jeho posledním v Lize mistrů. Dlouho přitom držel naděje na postup, protože Juventus vedl 3:0, ale penalta v nastavení vše zmařila. Buffon to neunesl a řádně vyčinil sudímu Michaeli Oliverovi, který mu udělil rovnou červenou kartu.

"Ona to ale penalta byla. Alespoň mi to všichni tvrdí, já to ještě neviděl. Rozhodčí to odpískal a nikdo to nezmění," prohlásil Zidane. O tom, že ji Ronaldo promění, nepochyboval. "Je na tlak zvyklý. On si ho nepřipouští. Proměnil to a my vyhráli a postoupili. Jsme samozřejmě hrozně šťastní. Juventus hrál dobře, my jen průměrně, ale vzhledem k prvnímu utkání jsme si postup zasloužili," dodal kouč Realu.

Ronaldovi situaci ztížily dlouhé protesty Juventusu a střídání po Buffonově vyloučení. "Nechápal jsem, proč tak protestují, protože to byla jasná penalta. Kdyby nefaulovali, byl by to gól. Puls mi samozřejmě vyletěl nahoru, ale povedlo se mi zklidnit a věděl jsem, že to proměním," popsal Ronaldo rozhodující okamžik.

Podle Zidana odvetu výrazně ovlivnil rychlý gól Maria Mandžukiče. "Nečekal jsem, že dostaneme gól už po minutě. Když se tohle stane, má to vliv na sebevědomí týmu. My dali hlavy dolů a oni nahoru. Měli jsme problém kontrolovat hru. Ale hlavní je, že jsme postoupili," řekl Zidane.

Přitom nechybělo moc a semifinále Ligy mistrů se mohlo hrát bez španělských celků. Barcelona totiž také ztratila tříbrankový náskok s AS Řím, ale ta už postup nezachránila. A vypadla i Sevilla. "Jenže to, co se stalo Barceloně, se nemůže stát nám, protože my jsme Real Madrid. Udělali jsme vše pro to, abychom postoupili. Ta penalta byla naprosto jasná," prohlásil levý obránce Realu Marcelo.

Stejně tak se sudího zastal faulovaný Lucas Vazquez. "Byla to penalta. Cristiano mi sklepl míč poblíž penaltové značky a je se snažil zakončit, když mě zezadu povalil obránce. Není pochyb o tom, že to byla penalta," řekl španělský reprezentant. "Každopádně tohle utkání by pro nás měla být lekce do dalších bojů. Už se nám něco takového nesmí stát," dodal.