Třinec - Třineckým mladíkům patřila semifinálová série s Hradcem Králové, kterou Oceláři získali poměrem 4:2 na zápasy. Čtvrtá formace v ní vstřelila polovinu branek týmu a Ondřej Kovařčík byl autorem dvou vítězných gólů. Tím druhým zařídil slezskému mužstvu výhru 2:1 v prodloužení a poslal hokejisty Třince po třech letech do finále.

Kovařčík rozhodl v čase 68:51. "Zmocnila se mě strašná euforie, ani to nedokážu popsat. Jak jsem jej dal, najednou za mnou přijeli kluci a všichni jsme se objímali. Taky jsem cítil úlevu, že jsme to ukončili. Byla to strašně těžká série. I když první zápasy vypadaly jednoznačně, tak to tak vůbec nebylo. Hodně nás potrápili, tři prodloužení po sobě, někteří kluci už na střídačce ani nemohli skoro chodit. Strašná úleva," řekl Kovařčík novinářům.

Přitom Třinec v předchozích dvou zápasech prohrál právě v prodloužení a jeho vedení v sérii se ztenčilo z 3:0 na 3:2. "Říkal jsem si, že do třetice už musíme vyhrát. Že už musíme mít štěstí a něco se nám tam musí odrazit. A to se naštěstí stalo," uvedl.

Před rozhodující situací se totiž puk odrazil v rohu kluziště od plexiskla v obranném pásmu Hradce Králové nečekaně k Jiřímu Polanskému. "Jirka to pak udělal výborně. Viděl mě. Sice mi přihrál trošičku pod nohy, ale asi to tak mělo být. A spadlo to tam, jsem strašně rád," oddechl si.

Kovařčík už mohl nasměrovat Třinec k postupu v minulém zápase, ale ve třetí třetině za stavu 2:2 nečekaně minul úplně prázdnou branku. "Hodil jsem to za hlavu. I mamka mi psala, ať na to nemyslím. Myslím, že ta bude strašně ráda, že jsem jej dal," řekl. Jeho maminka ale dnešní gól na vlastní oči neviděla. "Ona je trošku stresařka. A ještě bylo prodloužení, to by s ní asi šlehlo. Možná si ho pustí až teď zpětně," pousmál se.

Třinecký trenér Varaďa čtvrtý útok před dnešním duelem rozdělil. Davida Ciencialu posunul do první formace, ale mladíci byli i tak produktivní. Kovařčík připravil první gól, když přihrávkou zpoza branky našel volného Arona Chmielewského a ten návrat do sestavy oslavil gólem. Hosté vyrovnali na začátku třetí třetiny v jediné přesilové hře, kterou v zápase dostali.

"Nebylo by příjemné ztratit i tento zápas, ale my máme silný tým. Věřím, že sedmý zápas bychom tam zvládli," uvedl Kovařčík, jenž začínal ročník v partnerském klubu Ocelářů ve Frýdku-Místku. "Já jsem si před sezonou říkal, že když půjdu do Třince na pár zápasů, tak to bude super. Naštěstí jsem zůstal celou sezonu. Takový postup jsem si ani nevysnil," přiznal.

Nyní se může připravovat na finále proti Kometě. "Nebude to jednoduché," řekl k sérii s obhájcem titulu, který v play off prohrál jen jedno utkání. "Ale věřím, že se o titul popereme. Jsme silný tým. A tohle nás strašně psychicky posune dopředu," podotkl.

Finále začne až v sobotu. "Teď si dáme trošku pauzu od hokeje. Odpočinu si, dám si regeneraci a možná půjdu do kina. Udělám si pohodičku," pousmál se Kovařčík, který proti Kometě Brno zaznamenal před třemi lety svůj první bod v extralize mužů. A věří, že v boji o titul bude opět nastupovat po boku bratra Michala, který dnešní zápas nedohrál. "Je trošku otřesený, bolí ho krk, ale na finále bych řekl, že bude dobrý. Chyběl by nám," uzavřel.