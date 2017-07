Praha - Posílení koruny od ukončení devizových intervencí v dubnu už někteří prodejci promítli do cen elektroniky a dalšího zboží. Češi nyní levněji nakupují především letenky a zájezdy německých cestovních kanceláří. Od ukončení intervencí na začátku dubna posílila koruna k euru o čtyři procenta, k dolaru dokonce o 10,5 procenta.

"Posílení kurzu se promítlo prakticky do všech produktových kategorií. Jako příklad můžeme uvést kategorii domácích spotřebičů, která na změnu kurzu reaguje nejpomaleji. Nejrychleji zareagovala kategorie chytrých telefonů a notebooků," uvedla mluvčí Euronics Lenka Mastešová. Pokud koruna podle ní udrží kurz nebo bude nadále mírně posilovat zákazníci oproti loňskému roku ušetří při nákupu vánočních dárků.

Také e-shop Kasa.cz uvádí, že silnější kurz koruny už je vidět u více než 80 procent zboží nakupovaného v cizí měně. "Kurz koruny ovlivňuje snížení cen produktu z méně než 50 procent, významněji snížení cen produktů pro koncové zákazníky ovlivňují nižší vstupy při spotových nákupech u dodavatelů, plány a obrátka skladu, výprodeje a další prodejní akce," dodal produktový manažer Kasa.cz Petr Štursa.

Řada obchodníků ale dopady silnějšího kurzu české měny nezaznamenala. Podle mluvčí e-shopu Alza.cz Patricie Šedivé se posílení koruny do koncových cen pro zákazníky promítne s určitým zpožděním. "Postupně jsou vyprodávány zásoby zboží nakoupené za kurz před ukončením intervencí," uvedla.

Také podle řetězce Expert Elektro se posilování české měny do cen elektroniky zatím zásadně nepromítlo. "Záleží i na tom, zda koruna bude v posilujícím trendu pokračovat. Pokles cen elektro zboží by se ale neprojevil v krátkodobém horizontu. Svou roli hraje i vysoce konkurenční prostředí, které je pro cenu elektroniky také zásadní," uvedl ředitel nákupu a marketingu řetězce Ladislav Pospíšil.

Většina počítačů a elektroniky putuje do ČR z amerických či asijských trhů, jejich cenu tak ovlivňuje zejména vývoj české koruny vůči dolaru. "Pokud koruna výrazněji posílí také vzhledem k americkému dolaru, lze očekávat, že dojde ke snížení cen elektroniky. Ceny kontrolujeme a aktualizuje na denní bázi, v případě snížení cen ze strany výrobců jsme tak připraveni tuto skutečnost okamžitě promítnout i do koncových cen," podotkl obchodní ředitel CZC.cz Tomáš Pilský.

V případě oděvů se konec intervencí promítne až s větším zpožděním. "Očekáváme, že silná koruna se na cenách značkové módy pozitivně projeví nejdříve s příchodem podzimních kolekcí a především počátkem příštího roku," uvedl ředitel nákupního centra Freeport Fashion Outlet v Hatích Jan Procházka.

Levnější jsou pro Čechy především zájezdy od zahraničních cestovních kanceláří jejíž ceny jsou přímo přepočítávány podle kurzovního lístku. Pozitivní vliv mělo posílení kurzu české měny i na ceny letenek.

Například zpáteční letenka do New Yorku nyní stojí 9130 Kč. "Pokud by intervence trvaly i nadále a kurz koruny vůči euru by se držel na stejné úrovni jako několik měsíců před koncem intervencí, tedy blízko 27 Kč, letenka by stála o 336 Kč víc než nyní. Rozdíl v ceně je tedy téměř čtyři procenta," uvedla mluvčí Student Agency Klára Majíčková.