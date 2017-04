Právě zveřejněno

Paříž - Někteří francouzští voliči, kterým zbývá do padesátky již jen pár let, se nevzdávají naděje, že prezidentem se v nacházejících volbách stane nakonec přece jen zástupce tradiční pravice François Fillon. Favorit průzkumů, centrista Emmanuel Macron, jim připadá nečitelný. Zvolení nacionalistky Marine Le Penové by podle nich vedlo ne-li k občanské válce, pak určitě k vážným pouličním nepokojům. Vyplývá to z odpovědí několika Pařížanů pro ČTK.

"To, co by v severské zemi definitivně pohřbilo prezidentské ambice i politickou kariéru, by v jižanské zemi, jako je Francie, mělo projít jako schopnost vypořádat se s nesnázemi všeho druhu," věří Raphaël Choserot (48), přičemž poukazuje na Fillonovy potíže kolem fiktivního zaměstnávání manželky jako parlamentní asistentky či přijetí předrahých obleků od spřízněného podnikatele. "Nezávisle na člověku, bude většina pravicových voličů hlasovat pro jeho program," dodává tento manažer ze společnosti spravující domy.

Souhlasí s ním i podnikatelka Catherine Buryová (46), podle níž se na poslední chvíli pravice vzchopí a pod vlivem skalních fillonistů nakonec rozhodnou o postupu tohoto politika do druhého kola.

Bývalý ministr v socialistické vládě Macron vzbuzuje pochybnosti tím, že vytvářel politiku levicového kabinetu a nyní se podbízí pravicovým liberálům. "Jeho flexibilita snad oslovuje některé voliče, ale z dlouhodobého hlediska by jeho vítězství poškodilo obraz Francie v zahraničí," varuje Buryová.

Choserotovi připadá Macron jako "televizní kazatel", který v první chvíli uchvátí svou výmluvností, ale se svým povrchním programem a vysoce nesourodou podporou napříč všemi politickými směry, včetně bývalého šéfa francouzských komunistů, nakonec v rozhodující chvíli v prvním kole třeba i jen těsně prohraje. Macronův liberalismus je pro Choserota o to nečitelnější, že ho podporuje umírněné křídlo rozpadávajících se socialistů.

Macron se nezdá ani Ariane Corbletové (45). "Je bez chuti a zápachu, nechápu jeho směr. S ním je snad jisté jen to, že nebude hůře než teď," podotýká s tím, že se mu ale podařilo oslovit mladé prvovoliče. "Moje děti, moji synovci a neteře, jejich přátelé ho budou volit."

Macronovi ale naopak fandí její bývalý spolužák z lycea Axel Badriche, funkcionář Evropské komise, který na politikovi oceňuje, že je jako jeden z mála proevropský. Také má podle Badricheho největší šanci po parlamentních volbách, které budou následovat po volbách prezidenta, stmelit strany, jež se do parlamentu dostanou. Le Penová nebo levicový radikál Jean-Luc Mélenchon na tvorbu koalic prý nemají.

Podle Choserota je postavení prvních čtyř nejlépe umístěných politiků v průzkumech veřejného mínění tak těsné, že by klidně mohla už v prvním kole vypadnout i Le Penová, která přitom dlouhodobě v předvolebních preferencích vedla. V případě že by byla prezidentkou, což ale označil za krajně nepravděpodobné, přiklonilo by se k ní zřejmě pravicové křídlo Republikánů. Zároveň ale s odkazem na "realistické" předpovědi některých pozorovatelů upozornil, že by se Francie ocitla do tří měsíců od jejího zvolení v občanské válce.

Silné postavení Le Penové vyvěrá podle Buryové z neschopnosti Francie se vypořádat s "fenoménem přistěhovaleckého obyvatelstva a ze slabosti Evropské unie prosadit se jako pevná instituce". Nevěří, že by funkcionáři Národní fronty Le Penové byli schopní vést zralou politiku, a je přesvědčena, že plnění jejich předvolebních slibů by způsobilo státnímu rozpočtu značné škody.

Pro Corbletovou je nepochopitelná krátkozrakost některých voličů, kteří chtějí pro Le Penovou hlasovat. "Mám kolem sebe černochy, araby, homosexuály, kteří ji budou volit, aniž by pomysleli na to, že je to může jednou ohrozit," varovala.

Nikdo z dotázaných ale nepochybuje prakticky o tom, že v druhém kole zafunguje tradiční pravidlo, že se voliči spojí za umírněnějším ze dvou postupujících kandidátů. I dlouhodobé průzkumy ukazují, že Macron i Fillon by Le Penovou v druhém kole s přehledem porazili.