Jihlava - Některé silnice na Vysočině jsou zledovatělé, ale kryté posypem. Většina silnic je suchých. Silničáři měli přes noc 37 výjezdů. ČTK to dnes ráno řekl dispečer Správy a údržby silnic kraje Vysočina Aleš Hubený. V kraji bude odpoledne od minus dvou do plus jednoho stupně. Večer se může místy tvořit ledovka.

Silničáři měli od sobotního večera do nedělního rána 37 výjezdů, většinou v okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. "Silnice by měly být v tuto chvíli ošetřené, sjízdné bez problémů. Místy, kde se používá inertní posyp, to může být zledovatělé, ale je to kryté posypem. Nejsou hlášené žádné problémy, silnice by měly být suché, vymrzlé. Když jsem jel ráno do práce, vypadalo to dobře," řekl dispečer.

Na Vysočině bude dnes podle předpovědi meteorologů zpočátku většinou oblačno, přes den až polojasno. Odpoledne a k večeru od západu zataženo, večer bude postupně na většině území občasně sněžit, později přijdou i srážky smíšené nebo dešťové. Zejména ve východní části kraje se může tvořit ledovka. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně.