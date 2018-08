Praha - Na vlnu veder, která v posledních týdnech zchvátila Českou republiku, reagují některé pražské restaurace sezonními menu. Vyplývá to z vyjádření restaurací na dotaz ČTK. Fanoušci českých tradičních pokrmů sice nepřijdou zkrátka, i v restauracích zaměřených spíše na hotová jídla ale přibylo čerstvých salátů v nabídce hlavních jídel. ČTK to řekla nutriční terapeutka z Fóra zdravé výživy Věra Boháčová.

V Augustine Restaurantu na Malé Straně mají jídelníčky uzpůsobené každému ročnímu období. "Menu měníme podle počasí čtyřikrát ročně z hlediska ingrediencí. Momentálně máme v nabídce letní menu, které je hodně lehké, jsou tam saláty, ryby. Disponujeme vždy i sezónním obědovým menu, které se obměňuje každé dva týdny," uvedla mluvčí hotelu Augustine Daniela Roučková.

Speciality připravuje šéfkuchař Marek Fichtner, který se mimo jiné objevil v kuchařské show MasterChef Česko. "Vyzdvihnout bych mohla tomatovou bílou polévku, jejímž vynálezcem je právě Marek. Na letní menu ji zařazuje pokaždé. Máme též zajímavý a osvěžující předkrm z různých druhů rajčat," doplnila Roučková. V sezónním jídelníčku nechybí například islandská treska.

Také v restauraci Monarchie na Novém Městě upravují nabídku vzhledem k ročnímu období. "To dělají asi všechny restaurace, nás nevyjímaje, i když to tak občas nevypadá. S ohledem na vedro lístek samozřejmě upravíte, protože lidi vám teď knedlo, vepřo, zelo jíst nebudou," řekl Petr Habovčík, manažer společnosti Lucerna catering, pod který Monarchie spadá.

Restaurace využívá zdrojů z vlastní biofarmy. "Chodí k nám dost žen, jídlo tedy bývá na bázi čerstvé zeleniny a k tomu co nejjednodušeji upraveného masa: ryby či drůbeže. Například ve středu bylo šlágrem dne v rámci poledního menu dýňové rizoto s lososem. To si dali všichni, i ti, co to jinak nejí," dodal Habovčík.

Podle výživové poradkyně Boháčové jsou modernější restaurace zvyklé připravovat i hodně bezmasých jídel. "Ve specializovaných restauracích je to na běžném pořádku, ale čím dál víc to začíná pronikat i do typicky českých restauračních zařízení. Nevím ale, zda je to trend sezónní, nebo obecný," řekla.

"Co mohu soudit ze svého okolí, zůstává ta klasika, zároveň ale přibylo čerstvých salátů coby hlavního jídla. To znamená, že jsou doplněny sýrem, nebo grilovaným či podušeným masem, což si myslím, že je krok správným směrem. Překvapuje mě, že jsou v kurzu i luštěniny," doplnila Boháčová.

Platí to například pro restauraci U Pinkasů na Jungmannově náměstí. Kromě vyhlášeného plzeňského piva se tam věnují tradiční české kuchyni. V jídelníčku tak nechybí klasická jídla jako svíčková s brusinkami, hovězí guláš nebo pečený vepřový vrabec se zelím. Na horké dny ale reagují zařazením nabídky velkých míchaných salátů. "Velice oblíbený je míchaný salát s kuřecím masem," podotkl ředitel František Novotný.

U Staré pošty v Opletalově ulici nemají podle internetových stránek jídelníček výrazněji přizpůsobený letnímu počasí, tři saláty jsou součástí stálé nabídky. Podobně jsou na tom v restauraci U Jindřišské věže.