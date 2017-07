Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý byl zklamaný, že fotbalisté Slavie vytěžili ze sedmdesátiminutové přesilovky v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Borisovu jen výhru 1:0. Pražané podle něj některé akce uspěchali a zbytečně nakopávali. Nicméně věří, že v odvetě příští středu dají gól a dotáhnou dvojzápas k postupu.

"Přáli jsme si výsledek s nulou a vítězství, toho jsme dosáhli. Nicméně nejen já, ale i kabina byla trošku zaražená z vývoje. Hráli jsme tři čtvrtě zápasu proti deseti lidem a chtěli jsme přidat ještě nějaké branky, aby odveta pro nás byla ještě lepší. Nicméně se nám to nepodařilo, proto jsme zklamaní," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Kapitán Milan Škoda po vyloučení Jevgenije Jablonského v 19. minutě proměnil penaltu, další šance už ale slávisté nevyužili. Dvakrát trefili brankovou konstrukci.

"Dobývání obrany je to nejtěžší na fotbale. Byla tam spousta hezkých akcí a z toho pramenily šance, ale také spousta nepřesností. Kolikrát jsme to uspěchali, že jsme to ještě nepřehráli jednou dvakrát dokola. Pak ty centry jsme zbytečně dávali z hloubky, byly to bochánky, kdy to měl brankář ideální. Když to jde ze stran, je to lepší," uvedl Šilhavý.

"Snažíme se hrát kombinačně a věřím, že se naše hra bude zlepšovat, ubude nervozity, uspěchanosti a budeme zvládat lépe ofenzivu do plných," přál si.

Vyloučení podle něj tým na chvíli zaskočilo. "Deset minut po vyloučení jsme se nechali ukolébat, přestali jsme běhat a chyběla větší aktivita. Ale po těch deseti minutách se to zase otočilo, snažili jsme se dobývat. Šancí jsme měli dost na vstřelení ještě aspoň jednoho gólu. Kdyby to tam spadlo, asi by to bylo veselejší," řekl kouč.

V odvetě očekává úplně jiný obraz hry. "Soupeř byl oslaben a nechtěl inkasovat. Myslím, že nejsou na bránění úplně zvyklí, v domácí soutěži většinou hrají do plných. Doma podle mě budou hrát útočněji, musí dát minimálně jednu branku. Takže očekáváme jiné utkání. Jedeme do odvety s náskokem jednoho gólu a věřím, že i venku jsme schopni dát minimálně jeden gól a zvládneme to," dodal Šilhavý.