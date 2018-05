Režisér Jan Prušinovský před brněnským kinem Scala, v němž premiérová projekce prvních dvou dílů českého seriálu Most! zahájila 2. května 2018 první ročník festivalu seriálové tvorby Serial Killer. Festival potrvá do 5. května.

Režisér Jan Prušinovský před brněnským kinem Scala, v němž premiérová projekce prvních dvou dílů českého seriálu Most! zahájila 2. května 2018 první ročník festivalu seriálové tvorby Serial Killer. Festival potrvá do 5. května. ČTK/Zehl Igor

Brno - První dva díly nového seriálu České televize Most! dnes otevřely pilotní ročník nového brněnského festivalu Serial Killer. Nekorektní obraz života v severočeském městě sledoval plný sál kina Scala. Festival potrvá do soboty, kdy pořadatelé oznámí laureáty ve dvou kategoriích zaměřených na filmovou a internetovou seriálovou tvorbu ze střední a východní Evropy.

"Přesvědčit lidi, že i televize dělá věci, které si zaslouží velké plátno, je samozřejmě těžké," řekla o poslání nové přehlídky její zakladatelka Kamila Zlatušková. Chce upozorňovat na kvalitní seriálovou produkci a nové trendy v televizní tvorbě. Na programu přehlídky jsou břitké satiry, akční thrillery, osobité variace na kriminálky i komplexní autorská dramata, včetně novinek z produkce Netflixu, HBO, České televize nebo Stream.cz.

Zájemci zhlédnou například desetidílné drama Banka, neobyčejný estonský pohled na lesk i bídu 90. let. Festival uvádí hlavně novinky a premiérové tituly z loňského roku, ale vedle toho se chce každoročně komplexněji zaměřit na jednu zemi. Pilotní ročník cílí na Dánsko, takže je připravená klasika v podobě Království Larse von Triera nebo cenami ověnčené rodinné drama Dědictví.

Většinu titulů festival představí dvěma epizodami, ale na své si přijdou také vyznavači takzvaného binge-watchingu, tedy sledování celé řady epizod "v jednom tahu". Vedle maratonu Trierova Království je čeká kompletní dánská minisérie Gang z Blekingegade a absurdní americký Soudruh detektiv. Součástí festivalu je také pokus o unikátní rekord v řetězovém zírání na portrét režiséra Davida Lynche.

Seriál Most!, který pořadatelé zvolili pro úvodní projekci, je dílem scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského, jenž se projekce spolu s některými kolegy ze štábu také zúčastnil. Ačkoliv Most zobrazil jako svérázné město, věří, že i po odvysílání seriálu se tam bude moci bezpečně vracet. "Mám to město rád, mám tam spoustu přátel," ujistil diváky.

Festivalu popřál úspěch ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. V nadsázce podotknul, že sestavování nové vlády je nekonečný seriál. Musel si ale také vyslechnout kritiku od herce Vladimíra Škultétyho, aktéra seriálu Most!, který na jevišti připomněl minulost premiéra Andreje Babiše, bývalého člena KSČ evidovaného v seznamech Státní bezpečnosti. Babiš jakoukoliv spolupráci s komunistickou politickou policií popírá.