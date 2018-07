Praha - Několik stovek turistů zasáhlo zpoždění letů české společnosti Travel Service mezi řeckým ostrovem Krétou a Českem. Dva letouny měly odstartovat již ve středu večer, jeden z hlavního města Kréty Heráklionu do Prahy a druhý měl letět z Pardubic do Heráklionu, a pak odletět z Kréty do Brna. Odlety obou letadel byly odloženy z technických důvodů. Jeden ze zpožděných letounů již dorazil, další stále na odlet čeká. ČTK to dnes řekla mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková.

Jedním z letounů mělo odcestovat přes 150 turistů ve středu před půlnocí z Heráklionu do Prahy. Let již dnes v Praze přistál se zhruba 13hodinovým zpožděním. Druhý letoun měl vyrazit ve středu před 20:00 z Pardubic se zhruba 180 cestujícími do Heráklionu a odtamtud se vrátit s přibližně 150 cestujícími do Brna. Tento letoun podle Dufkové ještě čeká na odlet z Pardubic, odstartuje kolem 18:00.

Odlet obou strojů byl odložen kvůli technickým problémům. Zjištěné potíže podle mluvčí aerolinek nepředstavovaly pro cestující ohrožení. "I při sebemenší odchylce je ale třeba letadlo prohlédnout. Bezpečí cestujících a posádky je prioritou," řekla Dufková.

Cestujícím čekajícím na odlet letounů v Česku i na Krétě bylo podle mluvčí poskytnuto občerstvení a ubytování. "Za vzniklé potíže se cestujícím velice omlouváme," doplnila.

Travel Service je největší českou leteckou společností. Provozuje pravidelné linky pod značkou SmartWings a vlastní České aerolinie. V současnosti, kdy již začala hlavní turistická sezona, provozuje Travel Service podle Dufkové denně až zhruba tři stovky letů. Letecký park Travel Service tvoří 43 letadel a během letní sezony jej posiluje firma pronájmem letadel od jiných leteckých společností.