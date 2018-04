Nymburk - Několik stovek lidí dnes v Nymburku přišlo dát najevo svůj nesouhlas s vlivem komunistů, kteří se v tomto středočeském městě sešli na mimořádném volebním sjezdu. Vadí jim také účast prezidenta Miloše Zemana na dnešním jednání. Už dopoledne před Obecním domem, kde se sjezd KSČM koná, skandovaly asi dvě stovky protestujících hesla "Miloše do koše" nebo "Česko není Rusko". Po poledni se přidali další lidé, celkem jich dorazilo kolem pěti stovek. Od nádraží k dějišti sjezdu vyrazili s transparenty, vlajkami EU a Tibetu, červenými trenýrkami či prvomájovými mávátky. Mnozí byli oblečeni v kostýmech připomínající normalizační éru.

Protest občas provázely slovní konfrontace mezi demonstranty a delegáty sjezdu kouřícími na schodišti před Obecním domem. Někteří lidé na delegáty volali "Putinovy děvky" nebo "Vrazi dětí". "Jste pořád ta stejná bolševická partaj," zvolal jeden z protestujících. Komunisté oponovali, že je dnes demokracie. Středočeský zastupitel za KSČM Zdeněk Milata vyvolal u některých demonstrantů hněv, když jim ze schodiště ironicky kynul.

Vyhrocenější situace byla odpoledne, kdy se několik lidí za pískotu a provolávání "Soudruzi, pojďte ven" či "Rudé zrůdy" pokusilo proniknout do Obecního domu. Policisté je ze schodiště vytlačili. "To bylo husté, jak šli dovnitř. Říkal jsem si, že tu bude nymburský majdan," glosoval to jeden z účastníků. Do sporu se někteří dostali také s dvojicí, která přišla s transparentem obviňujícím Českou televizi a další média ze lží.

Před Obecním domem lidé od rána drželi transparenty s hesly jako "Putinův poskok" nebo "Chraňte Česko před ruským švábem". Část poutačů byla namířena i proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Šéfa hnutí ANO kritizovala také scénka představující zatýkání, kterou demonstranti sehráli před Obecním domem. Muž s pendrekem a přilbou spolu s dalšími natlačil jednoho z účastníků do auta značky Žiguli a odjeli pryč. "Nechtěl koblihu, tak jsme na něj zaklekli," prohlásil jeden z aktérů.

Bouři nevole a pískot vyvolal u Obecního domu příjezd i odjezd Zemana. "Objímej stromy, ne komunisty," hlásal jeden z transparentů, kteří lidé postavili k cestě. Zeman demonstrantům, z nichž někteří měli na sobě uniformy bývalé Veřejné bezpečnosti nebo pionýrské kroje, z auta pokynul.

Pořadatelé před Obecní dům už ráno postavili traktor s valníkem, který se proměnil v improvizované pódium. K demonstrantům z něj promluvil například textař a neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček. Svěřil se s tím, že když mu se skladatelem Petrem Hapkou za minulého režimu došla inspirace, Hapka navrhoval, ať jdou do obchodního domu Kotva zasmát se v oddělení nábytku. "Komunisté v době, kdy byli u moci, vystupovali na valnících od traktoru. Tak jsme se rozhodli využít příležitosti, že máme známé, kteří pracují na poli, a půjčili jsme si od nich valník," řekla ČTK jedna z organizátorek protestní akce Petra Melingerová.

Po poledni se k účastníkům protestu přidali další lidé, všichni se spojili do průvodu od hlavního nádraží. Svůj názor dávali najevo transparenty "Stalinovo Rusko - váš krvavý vzor", "Rudý bratr není bratr" či "Rudoši patří do věčných lovišť". V čele původu jel alegorický vůz - bílé žiguli s portrétem Zemana s rudou knížkou a nápisem "Studenti - mládeži, nedejte se zmanipulovat proti socialismu". Mezi účastníky byl muž na chůdách nebo mladík v plynové masce, některé dívky měly pro připomenutí časů socialismu ve vlasech natáčky. Lidé také provolávali "Sovětský svaz, mírová hráz" nebo "Ten, kdo stojí na chodníku, nebuduje republiku".

"Nymburku se za komunistů říkalo Jakešova Lhota a my chceme říct, že nejsme Jakešova Lhota a že se vymezujeme proti tomu, jak komunisté v poslední době vyvracejí historická fakta," uvedla Melingerová.