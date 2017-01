Praha - Nejvyšší zhodnocení přinesly loni investice do zahraničních akcií, zejména těch amerických. Dobrou investicí se ukázaly i zlato a stříbro. Výnosy z peněz uložených na termínovaných a spořicích vkladech skončily opět jen lehce nad nulou. Pouze mírné výnosy vesměs zaznamenaly i penzijní fondy a stavební spoření. České akcie spíše zlevnily. Vyplývá to z ankety ČTK mezi poradenskými firmami.

"Rok 2016 byl rokem nízkých sazeb. Ty se nejen u centrálních bank, ale také u těch komerčních drží na historických minimech," řekl ČTK analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl. Úroky u spořících a termínovaných vkladů bank tak byly po většinu roku v rozmezí od nuly do jednoho procenta. Termínované vklady spořitelních družstev nabízely zhodnocení až tři procenta. Stavební spořitelny díky státní podpoře dokázaly nabídnout svým klientům výnos 3,6 procenta. Bez podpory to pak bylo úročení jedno procento ročně, a to shodně u všech spořitelen.

Mezi podílovými fondy loni vydělaly podle serveru penízenavíc.cz nejvíce ty akciové, které si v průměru připsaly výnos téměř sedm procent. Solidně si vedly také dluhopisové fondy s výnosem necelých čtyř procent. Výkonnost konzervativních fondů peněžního trhu v prostředí nízkých úrokových sazeb a někdy až záporného zhodnocení státních dluhopisů neměla šanci výrazněji uspět.

"Naopak akciové fondy přinesly investorům očekávané zisky, i když v průběhu roku nastala řada dramatických událostí, na které akciové trhy reagovaly poklesy a následnými růsty," uvedl analytik Broker Consulting Martin Novák

Na dluhopisovém trhu opět klesaly výnosy. Například výnos desetiletého státního dluhopisu ČR se v průběhu roku dostal až na pouhých 0,25 procenta ročně. U investičních firemních dluhopisů byl podle Bostla běžný výnos maximálně mezi třemi až pěti procenty. Konzervativní fondy doplňkového penzijního spoření zhodnotily vklady o zhruba jedno procento, vyvážené fondy o tři až šest procent a dynamické okolo deseti procent.

Zajímavé byly obecně investice do akcií. Ty nejobchodovanější akciové indexy a od nich odvozené fondy či jednotlivé akcie připsaly za rok 2016 mezi pěti až 15 procenty. Nejlépe dopadl britský index FTSE 100, který připsal téměř 14 procent, stejně jako americký DJIA, jenž vzrostl o 13 procent. "Akcie loni prokázaly rezistenci vůči neočekávaným a také poměrně negativním událostem, mezi které patřily ekonomické zpomalení Číny, volba Donalda Trumpa americkým prezidentem a červnový brexit," poznamenal analytik společnosti Partners Martin Mašát.

České akcie loni klesly podle indexu PX o zhruba čtyři procenta. Mezi nejziskovější patřily akcie Moneta Money Bank a Unipetrolu. Naopak akcie Kofoly přišly o čtvrtinu hodnoty, VIG o 17 procent.

Růst byl patrný i u komodit. Zlato posílilo o téměř devět procent, stříbro o 15 procent. Největší výnosy byly u ropy a zemního plynu (téměř 60 procent). Naopak se nedařilo kakau, které spadlo o téměř 35 procent. Mezi měnami byla jasně nejhorší britská libra. Například euro vůči ní posílilo o 16 procent.

Česká měna se vůči euru po celý rok 2016 kvůli intervencím České národní banky pohybovala v úzkém rozpětí těsně nad hranicí 27,00 Kč/EUR. Koruna však výrazně posílila k britské libře a polském zlotému, naopak oslabila k americkému dolaru či ruskému rublu, upozornil analytik Patria Finance Tomáš Vlk.