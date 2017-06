Roman Dolíhal (druhý zleva) a Jaroslav Havlík (vpravo) u Krajského soudu v Brně, který 30. června vynesl rozsudek v kauze deset let staré loupeže u Slavkova a také vraždy. Tři maskovaní muži tehdy přepadli vůz bezpečnostní služby a ukradli 77 milionů korun. Z přepadení vozu se zpovídali Roman Dolíhal, jeho bratr Antonín a Jaroslav Havlík. Posledním obžalovaným byl Jiří Bartoň, který v roce 2010 pomáhal odklidit tělo zavražděného velitele vozu. Romana Dolíhala poslal doud na 20 let do vězení, jeho bratru Antonínovi uložil 10 let vězení a Havlíkovi 11 let. Bartoň vyvázl s podmínkou. ČTK/Šálek Václav