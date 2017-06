Brno - Kamil Jirounek, jenž si odpykával šest let vězení v kauze padělané směnky na 127 milionů korun, je na svobodě. Nejvyšší soud (NS) dal příkaz k jeho propuštění z výkonu trestu poté, co v úterý rozhodl o jeho dovolání. ČTK to potvrdil mluvčí soudu Petr Tomíček. Důvody propuštění ani podrobnosti k rozhodnutí ale zatím NS nezveřejní.

Jirounkův syn na twitteru napsal, že "otec je konečně venku, dovolání klaplo". Server Česká justice z tweetu vyvozuje, že rozsudek byl podle NS zřejmě v extrémním nesouladu s provedenými důkazy, což však zatím nelze nijak ověřit. "Rozhodnutí je třeba opatřit podrobným odůvodněním a nejprve s ním seznámit všechny účastníky řízení. Teprve poté jej můžeme zveřejnit," uvedl Tomíček.

Jirounek patří k zakladatelům petrochemické firmy Oleo Chemical. Původně dostal osm let vězení, loni v prosinci mu odvolací Vrchní soud v Praze trest o dva roky zmírnil.

Podle rozsudku, nyní nejspíš zrušeného Nejvyšším soudem, si Jirounek opatřil dokumenty a falešnou směnku, podle kterých měl spolumajitel firmy Ravak Jindřich Vařeka starší dluh vůči firmě Západočeská investorská. Jirounek údajně chtěl od Vařeky peníze vymáhat v civilním řízení.

Jirounek vinu popíral, prý nevěděl, že směnka je falešná a v žádném řízení ji neuplatnil. "Vrchní soud v Praze i Krajský soud v Praze ve svých odsuzujících rozsudcích zcela ignorovaly jednoznačný fakt, že kdyby Kamil Jirounek věděl, že směnka je padělaná, nikdy by ji dobrovolně nevydal Policii ČR, nýbrž by ji zničil či jinak znehodnotil. Z chování Jirounka, který směnku zcela bezelstně a bez jakýchkoliv postranních úmyslů vydal Policii ČR, bez pochybností vyplývá, že nemohl vědět, že je směnka falešná," cituje Česká justice z dovolání.

Směnka prošla přes několik lidí. Jako poslední je na ní podepsán Radek Novák, který byl druhým obžalovaným v téže kauze. Justice ale upustila od jeho potrestání, protože dostal pět let vězení za jiný delikt.

Jirounek figuruje také v dalších kauzách. V únoru jej Městský soud v Praze nepravomocně shledal vinným z tunelování Oleo Chemical, stejně jako další představitele firmy. Zprostil naopak lobbistu Iva Rittiga a jeho právníky. Jirounek ale za tunelování další trest navíc nedostal.

V březnu se pak městský soud zabýval tím, že Jirounek údajně při sjednání úvěru 160 milionů korun uvedl nepravdivé údaje. Nepravomocně mu uložil souhrnný trest 6,5 roku vězení, verdikt ale nebyl dosud pravomocný. Jirounek i v této kauze vinu popírá. Za příčinu svých trestních stíhání dlouhodobě považuje obchodní spory.