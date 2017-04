Brno - Nejvyšší soud (NS) dnes vydal příkaz k okamžitému propuštění lobbisty Marka Dalíka z výkonu trestu. Učinil tak poté, co neveřejně projednal dovolání Dalíka i státního zastupitelství, řekl ČTK mluvčí NS Petr Tomíček. Podrobnosti k rozhodnutí zatím nesdělil, nejprve soud zpracuje písemné odůvodnění. Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky.

Podle Tomíčka už soud předal informaci do věznice, Dalík by se tak měl dnes dostat na svobodu. Mluvčí generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová informaci nepotvrdila, ani nevyvrátila. Dalík si trest odpykával ve Znojmě, což ale mluvčí tamější věznice Ludmila Kurdíková nechtěla na dotaz ČTK komentovat.

Podle advokáta Radka Šmerdy, který se podílel na Dalíkově obhajobě, NS patrně zrušil rozsudek nad jeho klientem, jiný důvod k okamžitému propuštění z výkonu trestu reálně v úvahu nepřipadá. Na papíře zatím ale advokát nic nemá, důvody nezná, bude čekat na písemné odůvodnění. Dovolání poukazovalo na porušení zásad férového procesu, například ignorování některých důkazních návrhů nebo překvalifikování činu na podvod, aniž se k tomu mohl Dalík účinně vyjádřit. Znaky podvodu navíc naplněny nebyly, řekl ČTK Šmerda.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu obrněných vozů Pandur. Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popíral.

Dovolání v Dalíkově kauze podal jak sám odsouzený, tak Nejvyšší státní zastupitelství. Nesouhlasilo s mimořádným snížením trestu pod zákonnou sazbu pět až deset let. Podle žalobců se Dalík snažil sofistikovaným způsobem vylákat částku, která téměř stonásobně převyšuje prospěch velkého rozsahu, jak jej definuje trestní zákoník.

Nákup obrněných vozidel Pandur v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele - firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, ve které Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.