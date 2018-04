Ledvice (Teplicko) - Nejvyšší oficiální rozhledna v České republice byla dnes zpřístupněna v elektrárně Ledvice u Bíliny na Teplicku. Prosklená vyhlídka s přístupným ochozem se nachází na pravé věži kotelny nového zdroje. Dvě betonové věže známé také jako ledvická dvojčata jsou vysoké 144 metrů. Cesta na vrchol vede výtahem přes 28 pater a zdolat je nutné ještě 44 schodů.

V Ledvicích funguje informační centrum, kde se návštěvníkům představuje historie a současnost klasické energetiky. "Bylo by škoda, aby se návštěvníci nemohli alespoň projít nejmodernější uhelnou elektrárnou a podívat se na ni z ptačí perspektivy. Pořád ale jsme výrobní zařízení, v němž je nutné dodržovat nejrůznější bezpečnostní opatření," uvedl ředitel ledvické elektrárny Jiří Šinágl.

Obě věže mají podpůrnou funkci pro kotelnu. K výtahu je vytyčena speciální trasa mimo výrobní a ostatní provozní technologie. Na rozhlednu se dostanou lidé po krátkém proškolení s průvodcem v nejvýše desetičlenné skupině. Děti musí být starší šesti let a do 15 let mohou nahoru jen v doprovodu dospělého.

Rozhledna mezi Bílinou, Duchcovem a Teplicemi se může stát lákadlem pro turisty. Z výšky uvidí nejen důl Bílina, ale i výrazné stavby ve městech a v krajině. "Díky pohledu shora všichni poznají, že v Ústeckém kraji to žije, že je zde plno pěkných míst k vidění i navštívení, i když zrovna stojí na střeše nejmodernější uhelné elektrárny," uvedl při dnešním otevřením vyhlídky hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Elektrárnu v Ledvicích Skupina ČEZ modernizovala. Na konci roku 2015 začalo postupné spouštění nového bloku a od loňského listopadu běží dvouletý zkušební provoz. Instalovaný výkon je 660 megawatt. V místě s novým blokem vzniklo informační centrum a také nápad na prosklenou rozhlednu. "Jsem rád, že nyní můžeme splnit slib daný hned po dostavbě ledvických dvojčat, že jakmile to půjde, tak rozhlednu zpřístupníme pro širokou veřejnost,“ uvedl Ladislav Štěpánek, ředitel divize klasická energetika Skupiny ČEZ.

Na rozhlednu je po předchozí návštěvě infocentra možný výstup od úterý do soboty.