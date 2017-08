Paříž - Nejvíce sexy jazykem na světě je francouzština, shodli se opět v průzkumu uživatelé mobilní aplikace pro učení jazyků Babbel. Druhá skončila italština a třetí španělština. Informoval o tom deník Le Figaro, podle nějž výsledek ankety bezpochyby potěší především Francouze žijící v zahraničí. Radost ale asi neudělá Polákům, jejichž mateřština byla označena za nejméně atraktivní.

Na vítězství francouzštiny nic nemění fakt, že Francouzi mají špatný přízvuk v angličtině. Jejich řečnické umění a jejich lehkou šišlavost jim závidí celý svět, dodal list v nadsázce.

Průzkum se uskutečnil mezi 15.000 uživateli aplikace a potvrdil přitažlivost francouzštiny i pro anglicky hovořící osoby. Například 63 procent Australanů považuje francouzštinu za svůdnou, stejně jako 43 procent Američanů. "A také 47 procent Italů nám závidí naši charakteristickou výslovnost," napsal Le Figaro.

Čtvrtým nejvíce sexy jazykem na světě zvolili uživatelé Babbelu němčinu a pátým portugalštinu. Na opačném konci žebříčku se kromě polštiny ocitla turečtina, dánština, nizozemština a ruština.

Pokud jde o Francouze samé, jejich uchu nejvíce lahodí italština, pro kterou hlasovalo 40 procent uživatelů. Skončila daleko před angličtinou (23 procent) a španělštinou, která zní sexy pouhým 18 procentům uživatelů. Na čtvrté pozici se umístila turečtina a na páté němčina.

Francouzi by ale podle Le Figaro neměli příliš jásat, anketa totiž současně ukázala, že Francouzi jen málo ovládají cizí jazyky. Jednadevadesát procent uživatelů Babbelu například uvedlo, že při cestě do zahraničí "něco minuli, protože neznali jazyk". "Molièrův jazyk je jistě fantastický, ale nezapomínejme pro to na kouzlo jazyka Shakespeara, Danteho, Cervantese nebo Goetha," uzavírá Le Figaro.