Beverly Hills (USA) - Nejvíce nominací na letošní filmové ceny Zlatý glóbus získalo romantické muzikálové drama La La Land, které bude soutěžit o cenu v sedmi kategoriích. V žánru drama dostal nejvíce nominací - šest - snímek Moonlight, který vypráví o životě mladého afroamerického homosexuála v USA. Svůj historický rekord v počtu nominací po dnešku zvýšila na 30 herečka Meryl Streepová, nominovaná za komedii Božská Florence.

Muzikál La La Land mladého režiséra a scenáristy Damiena Chazella byl na ceny 74. ročníku Zlatých glóbů nominován v žánrových kategoriích komedie či muzikál mimo jiné za nejlepší film, režii, scénář, herce i herečku. O cenu za nejlepší muzikál či komedii bude La La Land bojovat s komediemi Božská Florence a 20th Century Women, se snímkem s prvky sci-fi Deadpool a muzikálem Sing Street.

O nejlepší film-drama se utká již zmíněný snímek Moonlight s dramatem Mela Gibsona z druhé světové války nazvaném Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny či se zmodernizovaným westernem Hell or High Water, v němž zní hudba Nicka Cavea. V téže kategorii bylo nominováno i australské drama Lion s Nicole Kidmanovou a drama Manchester by the Sea (Místo u moře).

Zlatý glóbus pro nejlepší herečku v žánru komedie či muzikál může letos kromě Meryl Streepové získat Emma Stoneová za La La Land, Annette Beningová za 20th Century Women, Lily Collinsová za milostný příběh začínající herečky nazvaný Rules Don't Apply (Pravidla neplatí) či mladičká Hailee Steinfeldová za roli v komedii The Edge Of Seventeen (Na prahu sedmnácti).

Nejlepším hercem v komedii či muzikálu se v boji o Zlatý glóbus může stát Colin Farrell za romantickou sci-fi The Lobster (Humr), Ryan Gosling za La La Land, Hugh Grant za Božskou Florence, Jonah Hill za roli ve filmu War Dogs či Ryan Reynolds za Deadpool.

V žánru drama se o Zlatý glóbus utkají herečky Amy Adamsová za mysteriózní drama Arrival (Příchozí), Jessica Chastainová za politické drama Miss Sloane, Isabelle Huppertová za thriller Elle, Ruth Neggaová za historické drama Loving a Natalie Portmanová za ztvárnění někdejší americké první dámy ve snímku Jackie.

Ne nejlepšího herce byli v kategorii drama nominováni Casey Affleck (Manchester By The Sea), Joel Edgerton (Loving), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny), Viggo Mortensen (Captain Fantastic/Tohle je náš svět) a Denzel Washington (Fences).

Na nejlepší neanglicky mluvený film byly nominovány francouzské drama Divines (Božské), thriller nizozemského režiséra Paula Verhoevena nazvaný Elle, životopisný snímek chilského režiséra Pabla Larraína Neruda, íránské drama Forushande (Obchodní cestující) či německá tragikomedie Toni Erdmann, která o víkendu získala pět Evropských filmových cen.

O cenách Zlatý glóbus rozhoduje více než devadesátka zahraničních novinářů působících v Hollywoodu. Vítězové budou vyhlášeni 8. ledna.

Nominace v hlavních kategoriích na ceny Zlatý glóbus: --------- Film - drama: Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny Hell or High Water (Ať se stane cokoliv) Lion (Lev) Místo u moře Moonlight Filmový herec - drama: Casey Affleck - Místo u moře Joel Edgerton - Loving Andrew Garfield - Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny Viggo Mortensen - Tohle je náš svět Denzel Washington - Fences Filmová herečka - drama: Amy Adamsová - Příchozí Jessica Chastainová - Miss Sloane (Slečna Sloaneová) Isabelle Huppertová - Elle Ruth Neggová - Loving Natalie Portmanová - Jackie Film - komedie nebo muzikál: Božská Florence Deadpool La La Land Sing Street 20th Century Women (Ženy 20. století) Filmový herec - komedie nebo muzikál: Colin Farrell - Humr Ryan Gosling - La La Land Hugh Grant - Božská Florence Jonah Hill - Týpci a zbraně Ryan Reynolds - Deadpool Filmová herečka - komedie nebo muzikál: Annette Beningová - 20th Century Women (Ženy 20. století) Lily Collinsová - Rules Don't Apply (Pravidla neplatí) Hailee Steinfeldová - The Edge of Seventeen (Na prahu sedmnácti) Emma Stoneová - La La Land Meryl Streep - Božská Florence Animovaný film: Kubo a kouzelný meč Můj život Cuketky Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa Zootropolis: Město zvířat Zpívej Neanglicky mluvený film: Divines (Božské) - Francie Elle - Francie Neruda - Chile The Salesman (Obchodní cestující) - Írán/Francie Toni Erdman - Německo Filmová režie: Damien Chazelle - La La Land Tom Ford - Noční zvířata Mel Gibson - Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny Barry Jenkins - Moonlight Kenneth Lonergan - Místo u moře Filmový scénář: Tom Ford - Noční zvířata Damien Chazelle - La La Land Barry Jenkins - Moonlight Kenneth Lonergan - Místo u moře Taylor Sheridan - Hell or High Water (Ať se stane cokoliv) Filmový herec ve vedlejší roli: Mahershala Ali - Moonlight Jeff Bridges - Hell or High Water (Ať se stane cokoliv) Simon Helberg - Božská Florence Dev Patel - Lion (Lev) Aaron Taylor-Johnson - Noční zvířata Filmová herečka ve vedlejší roli: Viola Davisová - Fences Naomie Harrisová - Moonlight Nicole Kidmanová - Lion (Lev) Octavia Spencerová - Skrytá čísla Michelle Williamsová - Místo u moře