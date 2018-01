Praha - Rodinný film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy o vztazích mezi lidmi tří generací v jedné rodině získal 15 nominací na Českého lva. Vyrovnal tím rekord filmu Fair Play z roku 2014. O dvě méně má snímek Po strništi bos Jana Svěráka a deset nominací získalo politické drama Milada v režii Davida Mrnky. Výsledek prvního kola hlasování svých členů dnes oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA).

"Cena od diváků je bezvadná, my doma pracujeme za pochvalu, proto se i s tátou vzájemně chválíme, aby se nám chtělo pracovat dál. Když nás pochválí diváci, že se jim film líbil, tak máme hned chuť do dalšího díla," řekl ČTK Jan Svěrák. Režisér stejně jako moderátoři nominací Bolek Polívka a Anna Geislerová plackami na oblečení podpořili prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše.

Laureáti převezmou ocenění 10. března 2018 v pražském Rudolfinu. Galavečerem 25. ročníku Českých lvů bude v přímém přenosu České televize provázet Adela Vinczeová.

Snímek Bába z ledu má šanci uspět také na Cenách české filmové kritiky. Zde Slámův film posbíral pět nominací, stejně jako Křižáček režiséra Václava Kadrnky. Nejvíce nominací, celkem šest, získalo slovensko-české drama Špína režisérky Terezy Nvotové. Ceny budou vyhlášeny 27. ledna. Křižáček na Českého lva získal devět nominací, Špína o jednu méně.

Celkem 136 hlasujících akademiků vybíralo z 25 celovečerních hraných a animovaných filmů a 26 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2017. O sošku Českého lva se filmy utkají v 15 statutárních kategoriích. Vítězové budou oceněni novou soškou, která vzniká ve spolupráci se sklárnou Rückl.

Na dnešní tiskové konferenci ČFTA byli kromě nominací vyhlášeni také vítězové nestatutárních cen. Cenu filmových fanoušků obdržel režisér Jan Svěrák za svůj film Po strništi bos, který byl na webu Česko-Slovenské filmové databáze oceněn nadprůměrnými 69 procenty. Ocenění za nejlepší filmový plakát získali Jiří Karásek a Lukáš Fišárek, autoři plakátu filmu Po strništi bos.

Již třetím rokem budou udíleny také ceny za televizní tvorbu, letos ve dvou kategoriích. Své počiny doporučili čtyři vysílatelé - Česká televize, HBO Europe, TV Nova a TV Prima. Tři projekty v každé kategorii s nejvyšším počtem hlasů od akademiků budou zveřejněny v průběhu února. Vítězové kategorií nejlepší televizní film nebo minisérie a nejlepší dramatický televizní seriál budou vyhlášeni přímo na galavečeru 10. března. Prezidium ČFTA bude udělovat během ceremoniálu také cenu za mimořádný přínos české kinematografii.

ČFTA zveřejnila zároveň jména pěti studentských snímků, které se probojovaly do finále o Cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2017. Nominovány byly snímky Atlantida, 2003 (režie Michal Blaško), Bo Hai (Dužan Duong), Místo (Tereza Vejvodová), Plody mraků (Kateřina Karhánková) a Přátelské setkání nad sportem (Adam Koloman Rybanský). Vítěz bude oznámen v rámci udílení Českých lvů.

Letos ČFTA upravila pravidla udělování cen Český lev poté, co někteří filmaři kritizovali postup producentů loňského vítězného filmu Masaryk, který obdržel ocenění ve 12 kategoriích. Vadilo jim, že tvůrci nechali životopisné drama režiséra Julia Ševčíka promítnout pouhých sedm dnů před koncem minulého roku v jediném kině, což tehdejší pravidla umožňovala. Podle nových pravidel by se Masaryk do soutěže bez oficiální premiéry už nedostal.